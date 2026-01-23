影／彰基攜手興大 深入南投信義鄉實證健康照護

▲彰基與興大後醫系師生於人倫教會合影，透過偏鄉醫療實作，深耕全人教育與在地關懷。（圖／彰化基督教醫院提供）

【互傳媒／記者 林明佑／南投 報導】為深化醫學教育與偏鄉醫療服務的連結，彰基醫學中心（彰基）與國立中興大學（興大）學士後醫學系持續推動「實證健康照護」課程，將偏鄉醫療實作正式納入醫學人文教育體系。114學年度課程以「醫學初心、走入偏鄉」為主軸，規劃短期但高密度的實地服務，帶領醫學生深入南投縣信義鄉，親身體驗偏鄉醫療的挑戰與多元文化脈絡。

本次課程於22日（四）辦理，地點設於台灣基督長老教會中布中會人倫長老教會。活動由彰基與中興大學後醫系共同主辦，人倫長老教會協辦，邀集院內同工、興大醫學生，以及教會與一般民眾共同參與，實踐醫療走入社區、與在地同行的理念。

陳穆寬總院長表示，今天彰基醫療團隊與中興大學後醫系的師生來到南投信義鄉人倫教會，不僅是履行醫療服務，更是實踐醫學教育的核心精神。彰基130年前由蘭大衛醫師與梅監霧牧師創立，始終秉持「無私奉獻，謙卑服務」的精神，對於偏鄉醫療的投入從不缺席。彰基教學部醫學教育中心主任呂岳修醫師也補充，這是學習醫學的初衷與使命，希望藉由臨床老師帶領學生走入部落，了解居民需求與文化，進而培育出真正有志於偏鄉服務的學生。

這次課程的設計以「臨床服務、公共衛生與跨專業合作」為核心，規劃12個服務站別，讓學生在有限時間內獲得完整且多面向的學習體驗。內容涵蓋社區健康檢查、衛教推廣、個案管理及跨單位合作四大面向。彰基醫務秘書林晏任醫師指出，團隊出動約 25位醫護人員，提供從基礎檢測到甲狀腺、口腔癌、失智症及心臟功能的豐富評估；他強調這能讓學生親身體驗都市與偏鄉的醫療差距，建立「全人醫療」的思維。

在衛教推廣方面，學生以行動劇等生動形式進行。人倫教會主任牧師Ibu Ispalidav（依布・依斯巴立達夫）表示，透過學生的表演劇，鄉親更能深切體會關節炎等衛教知識，尤其是針對部落中許多中風或行動不便、難以出門的弟兄姊妹，這類分享讓他們知道如何面對身體的疾病與管理健康。

其中，「個案管理」被視為本次課程的重要培育重點。課程引導學生辨識高風險族群，並思考在偏鄉情境中如何持續關懷。興大後醫系張同學在訪問部落奶奶後深感觸動，她發現奶奶患有慢性病，就醫卻需開車 20分鐘山路，且家人高齡開車不便，這讓她深刻感受偏鄉就醫的艱辛，也燃起了未來投入偏鄉服務的熱情。此外，林同學也分享，透過午餐時廚師介紹菜色文化，讓他學會以輕鬆自然的方式認識部落，這對未來進入偏鄉溝通極具幫助。

課程結束後兩週內，學生須完成分配個案的風險、健康與照護評估，並至少進行一次電話訪談，將學習延伸至課後實踐。彰基林晏任醫務秘書總結，透過與大學端及在地教會合作，不僅培養學生的文化敏感度與使命感，也有助於整合資源以回應社區實際需求。

未來彰基與興大將持續以實證健康照護為核心，深化醫學教育與偏鄉服務的結合，為台灣基層與偏鄉醫療注入更多專業與關懷的力量。