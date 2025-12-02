影／彰女106週年校慶「筆韻丹青」書畫聯展 三位教育人共展書畫風華

▲彰化女中為慶祝創校106週年校慶，自12月2日起舉辦「筆韻丹青──書畫聯展」，邀請三位長期耕耘教育與藝文領域的創作者共同展出作品，彰化女中校長陳香妘歡迎民眾踴躍蒞校觀展。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化女中為慶祝創校106週年校慶，自12月2日起舉辦「筆韻丹青──書畫聯展」，邀請三位長期耕耘教育與藝文領域的創作者共同展出作品，包括陳麗玉老師、林翠雲老師，以及曾任教彰女的丁志昱校長，展出作品共25幅，包含15幅水墨畫、工筆畫、唐卡創作及10幅行書、篆書、草書等書法作品，彰化女中校長陳香妘歡迎民眾踴躍蒞校觀展。

陳麗玉老師擔任數學教師超過30年，退休後拿起畫筆，從傳統水墨、寫意花鳥、彩墨畫，到近幾年的工筆畫與佛畫，不僅為退休生活點綴色彩，也在藝術創作中，流露對兒孫的思念之情及渴望自由遠行的心境。近3年來，陳麗玉投入佛畫及唐卡的創作，拿起畫筆前，必定茹素並淨手，以虔誠之心創作，其《鯉魚拜觀音》(70*140CM)，還在日本比賽中獲獎。

▲民眾觀展。（記者林明佑攝）

林翠雲老師任教國文超過30年，自幼即浸淫在傳統書畫中，及長，廣泛研習名家書法，並在不斷創作與自我體悟中，逐漸形成兼具古典意境與個人風貌的表現方式。林翠雲這次參展的書法作品以兼具筆勢勁健與氣韻流動的行草為主；其水墨畫則以山水花木為題材，在筆墨間展現自然的靈動與生命清新。

▲展場一隅。（記者林明佑攝）

丁志昱校長，現服務於國立二林工商，曾在本校任教地理科多年。30年教學生涯，丁志昱總是在繁重的教學及行政空檔，以篆刻及書法來陶冶心性，經數十年的沉潛浸淫，丁志昱形成自己獨特的書法風格。這次在百忙的公務中，仍答應母校邀約參展，觀賞丁校長的書法作品，除了可以欣賞其行雲流水的筆風外，也可以與之同感教育環境與人生的變化，如天空燦爛彩虹，時而幻境，又忽悠短暫。

「筆韻丹青──書畫聯展」自114年12月2日起展至115年1月16日止，今日開幕儀式，除可欣賞書法作品，三位參展者簡述他們的創作歷程，亦可自由自在地，靜觀佛陀如來。