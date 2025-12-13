影／彰安國中57週年校慶溫馨登場 近60位退休師長回娘家相見歡

▲彰安校慶特別安排溫馨的「謝師恩」環節，在退休教師聯誼會會長林麗觀校長的號召下，近60位退休師長返回母校敘舊。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰安國中「彰安57有情有藝」57週年校慶園遊會結合校友會創會活動，將於今（13）日盛大登場，活動除了展現學校「精彩六藝」的教育成果外，更是一場聯繫情誼、飲水思源的感恩之旅，透過校友會的創立，歷屆校友及退休師長們「回娘家」相見歡，謝師恩話當年，溫馨笑聲不斷。

彰安國中校友會於今年11月8日正式成立，代表歷屆彰安學子有了穩固的情感連結平台。校友會第一屆理事長更由彰安第一屆畢業校友、欣隆製網股份有限公司負責人吳東益學長擔任，別具意義。校慶開幕典禮上，舉行簡單隆重又溫馨的校友會創會慶祝儀式，全體師生將與來賓、校友、退休師長一同合唱校歌，並進行象徵「益起」連結、共同向前的切蛋糕慶生儀式。吳東益理事長致詞時，期盼在校友會的帶領下，匯聚各行各業校友的力量，共同支持母校的發展。

▲彰安國中57週年校慶學生才藝表演。（記者林明佑翻攝）

彰安校慶特別安排溫馨的「謝師恩」環節。開幕儀式結束後，學校特別安排聯誼活動，邀請校友會成員及退休教師進行茶敘與交流。在退休教師聯誼會會長林麗觀校長的號召下，近60位退休師長返回母校敘舊，聯誼活動由校友們為退休師長們獻上象徵「平安吉利」蘋果和橘子，給師長最深的祝福，感謝師長們昔日的春風化雨。現場擺設歷屆畢冊、老照片及畢業大合照海報等，「這是我耶!」、「我在這裡!」驚呼聲四起，師生們重溫昔日求學點滴、笑聲不斷。此外，當天也特別安排了「校友回娘家才藝表演」，讓校友們有機會再次站上母校的舞台，展現才華，並與學弟妹們同台尬才藝，更象徵「傳承」的精神。

▲校友吉米好站陳明雄親自示範咖啡奶泡人像繪畫超高技巧。（記者林明佑翻攝）

除了充滿感恩與傳承意義的校友會活動外，校慶當日精彩活動不間斷，從上午的園遊會「開市大吉」，校友聯誼會與園遊會同步展開，現場同時安排校友「職業達人講座」，特別邀請「吉米好站」店長陳明雄校友現身說法，分享創業歷程，並且展現用咖啡奶泡畫人像的國際級超強手藝。

彰安國中校長曹建文邀請歷屆校友與退休師長們，今日踴躍「回娘家」，一同見證校友會創立歷史性的一刻，向辛勤付出的師長表達最高的敬意。曹建文強調，透過校慶活動，讓校友、師長和社區民眾看見彰安的成長，成為一所真正「精彩六藝、獨特有型」的品牌學校，讓每位孩子都能在這裡發光、發亮。