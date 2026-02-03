影／彰安攜手彰女辦自主學習營 讓「學會學習」成為最美的傳承

▲彰安國中家長會長閻相豪頒發彰女學姐們奨學金，感謝學姐帶彰安學弟妹飛。（圖／彰安國提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為培養學生面對未來所需的自主學習能力，彰化縣立彰安國中攜手國立彰化女子高級中學辦理「學姊帶你飛──高國中大手牽小手自主學習營」，今（3）日在彰安國中視聽教室舉行始業式。此次由10位彰女高中生擔任「學姊師父」，陪伴28位國一、國二學生展開為期半年的學習旅程，從迷惘走向行動、由好奇邁向完成。這不僅是一場營隊，更是將「學會學習」精神代代傳承的行動。

彰安國中教務主任林清煌表示，學校長期以「彰安六藝」中的「好學力」為辦學核心，強調學生需為自己的學習負責。「我們希望孩子遇到問題時，不只是等待答案，而是懂得拆解問題、嘗試方法，學姊正是最貼近、也最具說服力的榜樣。」他也感謝彰女分享辦學經驗，讓學習透過校際合作持續深化。自主學習不該從高中才開始，應在國中階段扎根，協助學生提早建立興趣探索、自學與時間管理能力，為未來找到方向。

廣告 廣告

▲彰化縣立彰安國中與國立彰化女子高級中學攜手辦理「學姊帶你飛──高國中大手牽小手自主學習營」於今日在彰安國中視聽教室舉行始業式。（圖／彰安國提供）

彰安營隊學習輔導老師黃欣怡指出，營隊最大特色在於「不代工、只導航」。從主題發想、資料蒐集到成果發表，學姊們示範自身自主學習歷程，引導學弟妹將模糊想法轉化為可執行的計畫，並透過線上陪伴與回饋，讓學習真正走完一段路。

▲透過這場高國中攜手的自主學習營，兩校不僅串起學習的傳承，也為學生鋪設一條走得久、走得穩的學習之路，讓未來從「學會學習」開始。（圖／彰安國提供）

彰女校長陳香妘分享，高中生在陪伴過程中也完成一次重要的成長練習。「當她們回頭整理自己的學習歷程，學會把經驗轉化為方法、把歷程累積為能力，這正是素養學習最珍貴的收穫。」

擔任學姊師父的彰女學生代表表示，原以為是來「教人」，實際上卻重新看見自己的學習價值。「當我分享卡關與失敗時，發現這些經驗真的能成為別人的光。」一名參與的彰安國中學生也開心地說：「學姊讓我知道，完成不是因為很厲害，而是有方法、有人陪伴，我開始相信自己也做得到。」

彰安國中校長曹建文表示，透過這場高國中攜手的自主學習營，兩校不僅串起學習的傳承，也為學生鋪設一條走得久、走得穩的學習之路，讓未來從「學會學習」開始。