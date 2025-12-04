影／彰特身障者日宣導週活動 台北民權扶輪社捐款陪伴孩子勇敢前行

▲國立彰化特殊教育學校於12月4日、5日舉辦「國際身心障礙者日宣導週活動」，活動首日邀集五所高中職及國小參與，謝秋樂校長邀請貴賓一同敲響愛心鑼，揭開活動序幕，表達對身心障礙者的支持、關愛與鼓勵。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為響應國際身心障礙者日，國立彰化特殊教育學校於12月4日、5日舉辦「國際身心障礙者日宣導週活動」，活動首日邀集五所高中職及國小參與，謝秋樂校長邀請貴賓一同敲響愛心鑼，揭開活動序幕，表達對身心障礙者的支持、關愛與鼓勵。台北民權扶輪社已連續16年資助校方，累計捐款超過270萬元，今年再捐25萬2千元，用於輔具、矯正眼鏡、醫療照護及多項教育活動經費，協助學生擴展學習及生活能力，校方特別頒發感謝狀，由台北民權扶輪社林建華社長帶領社員們上台接受感謝。

聯合國大會於1992年10月通過決議，將每年的12月3日訂為「國際身心障礙者日」。為呼應此重要日子並肩負社會責任，國立彰化特殊教育學校延續傳統，積極響應本年度活動主題─「理解隱性障礙 消除誤解歧視」，舉辦全縣作文與繪畫比賽，並透過身心障礙學生才藝表演、影片宣導及身心障礙體驗闖關活動，使社會大眾更深入了解身心障礙者的多元樣貌，喚起大家對身心障礙者各項權益的重視，並促進建立友善、包容的融合社會。

除了欣賞身心障礙學生的精彩表演外，台北民權扶輪社也與師生進行互動座談。學生小婕因一次感冒高燒引發嚴重癲癇，導致重度肢體障礙與身體病弱，肺部痰液無法自行順利排出，長期堆積更時常危及生命。儘管小婕努力與病症搏鬥，卻常面臨超越身體負荷的困難。所幸在民權扶輪社的協助下，她獲得一件拍痰背心，能有效鬆動附著在肺部的痰液，讓原本微弱的咳嗽力量得以順利將痰排出，大幅減輕呼吸負擔。

有著堅毅眼神的睿睿，用他唯一還能動的右手指向自己的左腳，由於髖關節半脫臼加上腳踝的變形，讓睿睿難以維持較好的坐姿來學習，不適感折磨著孩子小小的身軀，痛苦令人難以想像，在民權扶輪社的幫助下，睿睿購置了適合他臀型的特殊坐墊，酷酷的臉龐上多了一絲安心和愜意。

阿賓是民權扶輪社長期支持的孩子之一，由於下肢有嚴重張力以及關節僵硬變形的情況，需要踝足部支架以及矯正鞋給予輔助才能以助行器來維持站姿和短距離行走，政府補助了孩子的支架，家庭的境況卻難以提供矯正鞋，僅一半的支持並無法協助孩子達到功能，因應身體發展、身形變化以及各階段學習環境和任務的不同，民權社撐住了阿賓成長的需求，也撐起了他的夢想。

扶輪社也同時贊助學校「小小樂團」，可愛的學生們一次次前往長照機構、養老院為他人帶來幸福的自我肯定，感謝台北民權扶輪社不僅是無私地接納身心障礙孩子們的獨特，更支持他們在舞台上好好展演自身的優勢，為孩子與師長們灌注持續奮戰的勇氣！

除此之外，彰特學生暨校友田徑隊，積極為2026年三月的中等教育階段學生會長盃與五月全國身心障礙運動會備戰，民權扶輪社也相當的「看好」，為參賽選手更新運動輔具，給予訓練團隊及學生們力量，為即將到來的全國賽事奮力一搏！

台北民權扶輪社社長林建華表示，支持彰化特殊教育學校的這項活動已邁入第16年。多年來，每次參與都深受感動，希望能集結社友們每一位的小小力量，團結起來支持彰化特教的師生，協助改善教學環境，並在輔具等方面持續提供資源與協助。

林建華強調，每年最期待的，就是一年一度來到這裡，看到師生們在國際身心障礙者日宣導週活動中展現教學成果與成長的展現，扶輪社感到非常欣慰，也希望這項活動能永續推動，社團往後每年都會持續支持，並努力擴大參與與資源投入。

國立彰化特殊教育學校校長謝秋樂表示，感謝台北民權扶輪社多年來與學校並肩同行，持續關注並支持重度障礙學生在學習、療育、行動能力、溝通互動、居家生活、運動訓練及社區參與等多個面向的需求，成為全校師生最堅強的後盾。台北民權扶輪社的愛心與支持，幫助了這些學生勇敢面對挑戰，讓他們在每一個努力的步伐中，堅定意志，迎向希望，更使心中的憂事化為前行的優勢！