影／彰縣府投入4798萬強化警用車輛 祥嘉公司捐巡邏車共築治安網

▲為強化彰化縣縣內警用裝備，彰化縣警察局今日在縣警局中庭舉辦警用裝備授車暨企業捐贈巡邏車儀式。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為強化彰化縣縣內警用裝備，彰化縣警察局今（17）日在縣警局中庭舉辦警用裝備授車暨企業捐贈巡邏車儀式，由縣長王惠美主持，議長謝典霖、議員及各協勤民力與會。王惠美表示，縣府持續強化警用裝備，總計本次採購金額是4,798萬元，車輛36輛、機車共125輛，同時感謝祥嘉工業股份有限公司捐贈價值120萬元巡邏車，以及議會對預算的支持，攜手提升彰化治安與交通安全。

王惠美表示，縣府持續推動警用廳舍及汽機車的更新，縣府爭取中央政府一般性補助2,500萬元，採購汽車17輛、機車116輛；縣府則編列2,000萬元，採購汽車19輛，其中包括1輛中型巴士，機車5輛。另外，警隊編列298萬元，採購重機2輛、機車2輛，總計本次採購金額是4,798萬元，車輛36輛、機車共125輛，期盼提供警察同仁最好裝備。

▲王惠美表示，總計本次採購金額是4,798萬元，車輛36輛、機車共125輛，期盼提供警察同仁最好裝備。（記者林明佑翻攝）

王惠美指出，感謝警察局長陳明君帶領所有同仁，積極偵查犯罪並獲得亮眼績效，榮獲114年國家警光獎，詐欺案件查獲326件共2,072人，查扣項目包括汽車、現金、土地、房屋、虛擬貨幣，總價值達7億1,552萬元，並且成功攔阻詐欺金額4億1,553萬元。今年在詐欺金流防制上，總金額已突破15.3億元，展現出打詐彰化隊的堅強實力。交通方面，在114年行政院頒布道路交通秩序與交通安全改進執行成果，已連續兩年全國交通績效第2名，殊值讚賞。

▲彰化縣警察局今日舉辦警用裝備授車暨企業捐贈巡邏車儀式。（記者林明佑翻攝）

今年度原本規劃廳舍更新有5處，包括警察局綜合大樓，經費3億多元；員林分局林厝派出所4,000多萬元；鹿港分局福興分駐所6,000多萬元；溪湖分局埔鹽分駐所4,000多萬元；芳苑分局原斗派出所4,400多萬元。114年上半年發現還有許多廳舍亟需改善，因此再追加4億6,000多萬元，包括：溪湖分局溪湖派出所1億192萬元；員林分局大村分駐所4,900萬元；鹿港分局洪堀派出所派出所4,700萬元；田中分局內安派出所4,900萬元；芳苑分局竹塘分駐所4,700萬元；鹿港馬鳴派出所4,000多萬元；田中朝興派出所4,900多萬元；以及廳舍整修約3,000萬元。希望給警察同仁更好的辦公環境，讓大家在辦公及執勤的時候能更安心、更有效率，並提供民眾有一個安全且美滿的生活。

議長謝典霖表示，感謝祥嘉工業捐贈巡邏車，一起協助警察局做好治安工作，王縣長縣府團隊也不遺餘力推動治安工作。感謝警友會理事長、各大隊長平時支援警察局工作，彰化縣治安排名在全國一直以來都有亮眼成績，縣議會也會持續支持，大家一起努力為治安打拚。