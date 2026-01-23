影／彰藝中公共藝術彩繪牆揭幕 八卦山再添藝術新地標

▲彰化藝術高中公共藝術彩繪牆落成揭幕。（圖／記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化藝術高中公共藝術彩繪牆今正式落成揭幕，活動中心外牆全新公共藝術作品亮相，為校園與八卦山城注入嶄新藝術風貌。本次彩繪牆以牆面為核心媒材，由彰化藝術高中師生攜手藝術家簡源忠、楊金純共同創作，亦是學校校訂課程主軸「在地記憶、藝術創生」的重要實作成果，展現藝術教育走出教室、回應地方的具體行動。

彰化藝術高中校長蔣秉芳指出，彩繪創作歷程以八卦山地景為起點，透過課程引導學生深入認識在地文化歷史與自然生態，將課堂中累積的觀察與思考，轉化為公共藝術創作。師生在藝術家帶領下，共同討論構圖與意象，讓作品不僅是視覺美感的呈現，更承載世代對土地的記憶與想像。

▲彰化藝術高中校長蔣秉芳指出，彩繪創作歷程以八卦山地景為起點，透過課程引導學生深入認識在地文化歷史與自然生態，將課堂中累積的觀察與思考，轉化為公共藝術創作。（圖／記者林明佑攝）

彩繪牆座落於海拔約97公尺的八卦山制高點，視野遼闊，成為校園中醒目的藝術新地標。此次計畫也與八卦山脈生態遊客中心相互串聯，透過藝術路徑的延伸，打造兼具教育、藝術與觀光特色的八卦山藝術旅遊新亮點，期盼吸引更多民眾走進山城、親近藝術。

▲彰化藝術高中師生與藝術家合影。（圖／記者林明佑攝）

一面牆，連結校園與山城；一幅畫，點亮藝術與未來。蔣秉芳表示，未來這面彩繪牆除成為校內藝術教學的重要場域，也將成為遊客駐足欣賞、拍照打卡的新景點，象徵彰化藝術高中深耕藝術教育、推動公共藝術實踐的成果。

▲彰化藝術高中公共藝術彩繪牆落成典禮學生開場舞蹈演出。（圖／記者林明佑攝）