影／彰警執勤途中遇火燒車 勇警果斷迅速救出受困駕駛

▲彰化分局大竹派出所員警，昨日於執行勤務中，驚見路旁一部自小客車引擎蓋冒出火勢，隨即延燒整輛自小客車，情況一度危急，員警見狀立即上前救援，協助無法自行移動的駕駛人遠離火勢。（圖／彰化警方提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化分局大竹派出所員警，昨日於執行勤務中，驚見路旁一部自小客車引擎蓋冒出火勢，隨即延燒整輛自小客車，情況一度危急，員警見狀立即上前救援，協助無法自行移動的駕駛人遠離火勢，成功避免一場嚴重意外。

昨（20）日晚上9點多，大竹派出所警員賴柏誠、實習生廖益慶執行勤務中，行經彰化市金馬東路時，發現對向路旁有1部自小客車起火燃燒。員警當機立斷，立即開啟警示燈迴轉上前查看，並請求消防單位支援。

▲消防人員迅速趕抵現場，順利將火勢完全撲滅，所幸駕駛僅受驚嚇，經送醫檢查後並無大礙。駕駛人對於警方在危急時刻及時伸出援手，深表感激，並對員警英勇表現給予高度肯定。（圖／彰化警方提供）

員警當下發現自小客車左後車門處地面倒臥一名男子，經簡單詢問狀況，確認無其他人員受困後，立即抬起無法自行移動的男子，遠離燃燒中的自小客車。隨後支援警力到場設置交通錐並進行交通管制，以免其他路過車輛遭受波及。消防人員迅速趕抵現場，順利將火勢完全撲滅，所幸駕駛僅受驚嚇，經送醫檢查後並無大礙。

全案經初步了解，該車輛疑因機件老舊或線路故障導致自燃。駕駛人對於警方在危急時刻及時伸出援手，使其免於遭火舌吞噬，保住寶貴性命，深表感激，並對員警英勇表現給予高度肯定。

彰化警分局呼籲，民眾平時應確實做好車輛保養與檢查，上路前務必巡視「五油三水」及輪胎狀況；行駛途中若察覺車輛有異狀、異音或聞到焦味，應立即開啟方向燈停靠路邊安全處所，並迅速下車至護欄外或安全處等待救援，並撥打110或119報案，以保障自身及用路人安全。