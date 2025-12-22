影／彰警快打部隊逮捕街頭持刀男 防範恐攻小組嚴陣以待

▲男子持刀上街，彰化警方啟動快打部隊立即到場制伏。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】北捷恐攻人心惶惶！彰化縣警察局彰化分局於昨（21）日晚間6時24分左右，陸續接獲3通民眾報案，指稱在彰化市南門市場的永樂街上，有一名男子手持刀械於路上行走，行徑引發民眾不安。彰化分局獲報後，立即啟動快打部隊，迅速派遣警力趕赴現場查處。

經警方於民族路與民權路口之便利商店前，發現該名男子後，隨即喝令其將刀械拋棄，並立即上前將人控制，帶回民族派所偵辦。同時，警方亦立即報請彰化地方檢察署檢察官指揮偵辦，檢察官亦親赴分局進行複訊，目前正釐清該名男子是否涉犯刑法恐嚇危害公眾安全等相關罪責。

廣告 廣告

另彰化分局已於21日加入彰化地方檢察署召集成立之「防範恐怖攻擊應變小組」，執行臺灣高等檢察署「督導應變小組」之防範恐攻方針及應變措施，全力維護社會秩序與民眾安全。

彰化分局呼籲民眾切勿有持刀上街、脫序或其他違法行為，以免危害自身及他人生命安全。警方將持續加強維護社會治安與公共安全，假若發現可疑或危險情事，請立即撥打110報案，以共同守護安全的生活環境。