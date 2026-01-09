(影)「影子艦隊」接連遇襲！ 俄議員嗆反擊 馬克宏嘆：大國正試圖「瓜分世界」

[Newtalk新聞] 全球地緣政治的緊張局勢近期逐漸升溫，各國之間的對立與衝突也受到民眾的廣泛關注。近期有消息稱，繼「馬里內拉號」遭美軍扣押後，又一艘俄羅斯影子艦隊油輪遭到襲擊，俄羅斯方面也宣稱將動用「對等且強硬」的方式回應相關事件，並考慮向伊朗提供核武支援。法國總統馬克宏也引用喬治．奧威爾 ( George Orwell ) 的著作《1984》提出警告，認為美國、俄羅斯與中國等「大國」正試圖瓜分世界，呼籲各國加強合作，維護現有國際規則。





X 推主「平等的利器」指出，當地時間 7 日，美軍部隊成功在冰島附近海域登上了俄羅斯影子艦隊油輪「馬里內拉號」，並對該艘船艦實施扣押。隨後，被懷疑與「影子艦隊」有關、懸掛帛琉國旗的油輪「ELBUS」號也於同日，在鄰近土耳其的黑海海域遭受無人機襲擊，被暫時送往土耳其的伊內博盧港進行損傷評估。





白俄羅斯媒體《NEXTA》表示，針對「ELBUS」號的襲擊事件發生在土耳其卡斯塔莫努省阿巴納地區外海約 30 海浬處，推測該船當時正準備前往俄羅斯新羅西斯克港裝載石油，再對外進行銷售。《NEXTA》稱，在遭受攻擊後，「ELBUS」號的上層結構受損，但相關攻擊事件並未導致任何人員傷亡或石油洩漏，推測此次攻擊行動與烏克蘭打擊俄羅斯戰爭資金來源的計畫有關。





針對「影子艦隊」油輪接連遇襲或遭到扣押的事件，俄羅斯國家杜馬議員安德烈．古魯列夫( Andrei Gurulev )公開發布批評，質疑美國準備透過相關行動發動大規模戰爭。推主「Visioner」表示，古魯列夫認為俄羅斯武裝部隊應該以「對等且強硬」的方式，回應美國的威脅。同時，古魯列夫也提出建議，希望俄軍使用新型「榛果樹」中程導彈「預防性打擊」歐洲境內的軍工生產與後勤設施，「讓他們感到恐懼」。





另外，推主「Sahel Revolutionary Soldier」表示，俄羅斯副總統德米特里．梅德韋傑夫( Dmitry Medvedev )日前公開提出警告，強調如果伊朗最高領袖哈梅內伊提出請求，「俄羅斯就可能向伊朗提供核武氣，履行先前與該國簽署的防禦條約」。





針對各大國相互對立並試圖吞併周邊國家的現象，馬克宏近期進行公開演講時，指責美、俄、忠等三個大國試圖共同「瓜分世界」。X 推主「rainbow7852」稱，馬克宏近期出席在巴黎舉辦的國際會議，並向在場超過 150 位大使發表演講，認為現代國家在結束第二次世界大戰後建立的規則已經逐漸遭到拋棄。





馬克宏引用奧威爾的《1984》指出，美國、俄羅斯與中國正透過各種行動擺脫國際規則的束縛，並逐漸疏遠各自的盟友，「國家與國家間的合作已瀕臨崩潰，大國們正試圖瓜分這個世界」。馬克宏強調，在國際規則被拋棄的背景下，格陵蘭島的人們每天都在擔心被入侵；加拿大人擔憂可能成為美國「第 51 個州」；台灣人則擔心可能遭到中國的進一步包圍，「現代社會已經變得『無法治理』了」。

