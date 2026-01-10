影/很會！馬拉松休閒趣味賽飄散選舉味 邱議瑩接棒了

民進黨高雄市長初選超級星期六，參選人、立委邱議瑩出席高雄富邦馬拉松休閒趣味賽，高雄市長陳其邁也親自到場為選手加油，現場氣氛熱烈。活動中，市長與邱議瑩在趣味橋段中完成「交棒」互動，象徵高雄市政團隊的延續與接力，也讓現場笑聲不斷。

陳其邁交棒給邱議瑩。（圖／邱議瑩立委辦公室提供）

民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名將於12日至17日辦理黨內初選民調。民進黨中央規定，自9日零時起，各候選人及競選團隊不得參加媒體專訪、不能播出廣告、不能購買置入式行銷新聞，也不能發布或引用民調；若違規情節重大者，取消其初選資格。

邱議瑩日前推出催票影片，前行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁現身力挺，邱議瑩感謝兩人的鼓勵，表示自己會更加加油、更加努力，希望贏得最後勝利。她坦言，陳其邁把高雄變成新創、科技的高雄，接棒陳其邁不是容易的事情，但邱議瑩準備好了。兩人今安排「接棒」橋段現身，也算是取得「執政優勢」的加持。

邱議瑩。（）

