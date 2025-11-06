影/徐國勇嗆新加坡用鞭刑非民主國家 吳宗憲斥：對詐騙束手無策

民進黨秘書長徐國勇昨（5）日直播節目提到詐騙問題，宣稱台灣治安在亞洲僅次於有鞭刑的新加坡，但鞭刑不符合人道，所以新加坡不是一個完全自由民主國家，國民黨立委吳宗憲批言論不恰當。

吳宗憲6日受訪。（圖／中天新聞）

吳宗憲今（6）日在立法院受訪表示：「目前政府對於打詐這一塊已經束手無策了啦，我自己第一線做過那麼久，所以我在立法院有曾經開過好幾次的跨部協調會議，我是告訴他們，行政一定要從前面先管控，後面司法才不會崩潰，但是因為我們在野黨提的東西，基本上執政黨是完全不會採，他會刻意的不採，所以我們有一個良好的政策、良好的建議在那裡，但是目前政府就是不管，那不管他也對於打詐束手無策、毫無良方。」

徐國勇資料照。（圖／中天新聞）

吳宗憲表示：「當然洪孟楷委員所提出來的鞭刑，這個部分我也有說過，我們從法律系學生的時代，就常常在討論死刑存廢以及鞭刑適合與否，我到今天我都還沒有辦法告訴你鞭刑到底該有還是不該有，它的牽涉層面很廣，而不是單一個要或不要。但是，我覺得也不能如同徐國勇所說的，因為新加坡存在鞭刑，所以它不是一個完全的民主，這不能用單一一個一個指標來看它到底是不是一個民主國家啦，這其實很容易會引起一些國際糾紛。那我也奉勸，你現在不是一般小老百姓，你也不是一個基層的民代，你是一個政黨這麼高的職位的幹部，你發表這樣的言論其實，其實這個是還滿嚴重的，更何況你還是執政黨，執政黨裡面的重要的幹部，那你還講了這句，說新加坡不是一個完全的民主國家，其實這個非常的不妥啦。」

徐國勇資料照。（圖／中天新聞）

吳宗憲指出：「至於鞭刑到底該不該適用在台灣，我覺得這是一個可以探討的公共議題，我覺得可以拿出來全國大家一起探討，我們可以辦一些公聽會，甚至是不是要走向公投等等的方式來來處理。那最後我還要提醒一個點就是，任何一種刑罰我們都不喜歡，把人關起來限制他的自由，或槍決去剝奪他的生命權，或者是鞭刑去剝奪他的身體等等的權利，其實本來都不是人類喜歡的一些動作，但是當一些破壞社會秩序的狀況發生的時候，他沒有辦法，他只能用一些其他的一些理論，譬如說孟德斯鳩他們早期有一些理論嘛，社會契約說等等這種理論，下去思考要不要需要有這個東西的存在，所以我不會單一以一個刑罰在這個國家有或沒有而去論斷它是不是完全的民主國家，我也不會單純的以一個我國打詐一直搞不定，所以一定要鞭刑或一定不要鞭刑，我沒有辦法做這樣論斷，但我還滿歡迎拿出來大家一起公共的討論。」

