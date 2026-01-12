影》徐賢淑被讚帥氣前輩超害羞 曝韓啦啦隊訓練超嚴內幕

被譽為韓國啦啦隊界第三代最具代表性隊長之一的徐賢淑，自2015年起活躍於韓國職棒舞台，現為韓國職棒傳統勁旅斗山熊的啦啦隊長，她於去年正式加盟桃園台啤永豐雲豹，成為「電豹女」一員。近期她也在節目《女神放大鏡》中分享當初決定來台發展的心路歷程，以及台、韓兩地啦啦隊文化與訓練方式的差異。

徐賢淑坦言，過去並非「不來台灣」，而是因為當時身為斗山熊啦啦隊隊長，肩負照顧多位新進成員的責任，選擇先把重心放在韓國、穩定好自己的隊伍。她也透露，其實這段期間曾收到不少台灣球團邀請，直到與雲豹球團溝通順利，感受到誠意與重視，才真正打動她的心，決定來台展開新挑戰。

廣告 廣告

對於她先前曾在其他訪談中開玩笑說「因為妹妹李多慧先來，自己再來就不帥了」徐賢淑笑說，這其實是一種前輩對後輩的尊重。在韓國啦啦隊文化中，前輩通常會特別照顧晚輩，她不希望給人「搶走後輩機會」的感覺，也更希望能多運用自己的經驗，幫助後輩在職涯上走得更遠。被記者稱讚是「帥氣的前輩」，她也害羞表示，的確有很多後輩也這樣跟她說過。

談到韓國啦啦隊嚴格到近乎「當兵」的訓練方式，徐賢淑也現場舉例，無論是手部角度或步伐，只要與規定稍有差異，就必須全部重來。即便成為隊長，她依然用同樣高標準訓練後輩，從最基本的手部角度、步伐感覺開始，紮實打底後才會進入下一個訓練。

至於外界對韓國啦啦隊「忙內要打掃」的刻板印象，徐賢淑也特別澄清，這並非前輩在欺負後輩，而是一種世代傳承的文化，希望晚輩在付出中學會，未來成為前輩時也懂得照顧他人。她更透露，自己過去也常在比賽後，主動幫上台領獎的晚輩整理休息室，只希望大家能早點回家休息。

來到台灣後，從「大學姐」變成「學妹」，徐賢淑坦言一開始確實辛苦，不論舞蹈或應援文化都要重新適應，彷彿回到剛加入啦啦隊的時期。對於先前同隊的海莉和金賢姈在受訪時，都曾提到雲豹女的舞蹈難度「真的非常高」，她表示完全能感同身受。不只動作複雜、重複性低，還包含大量地板動作與全身出力的橋段，連她自己都覺得是極大挑戰，也笑稱想加入電豹女的人，絕對要先做好心理準備。

更多中時新聞網報導

暖暖包用錯 當心低溫燙傷

蕭敬騰淚送林光寧 「當一家人是最大幸福」

僑外生留台當駕駛 華語須進階級