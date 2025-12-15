影/徒手制伏雪梨海灘槍手！43歲水果店老闆身中2槍現況曝

英國廣播公司（BBC）報導，澳洲雪梨邦代海灘驚傳大規模槍擊，事發瞬間一名男子徒手制伏槍手、奪下武器的畫面在網路瘋傳。外媒隨後揭露，這名挺身而出的無名英雄是43歲的水果店老闆艾哈邁德（Ahmed al Ahmed） ，他自己也身中2槍，所幸送醫治療後並無大礙。

美國總統川普14日在白宮耶誕節活動盛讚艾哈邁德，直言對他「抱持高度敬意」，「他是非常、非常勇敢的人，正面衝向槍手，拯救了許多性命」。艾哈邁德來自澳洲南部，是兩個孩子的爸爸。

廣告 廣告

邦代海灘14日發生針對猶太人的槍擊恐攻，造成一名槍手在內共16人死亡，還有40人受傷送醫。

事後網路流傳影片經BBC證實，可見當時遊客四散奔逃，一名穿白衣男子躲在車後，伺機擒抱穿黑衣白褲的槍手，接著槍手倒地，白衣男子用奪來的槍指著他，但沒扣扳機。槍手被迫退回至天橋。隨後艾哈邁德放下槍並舉起手，應是向警方示意自己並非攻擊者。

不過，BBC指出，同一名槍手稍後又被拍到在天橋上撿起另一把槍，再度開火；另有第二名槍手也持續從天橋位置朝下方射擊，顯示當時現場仍極度混亂。

艾哈邁德的親戚穆斯塔法（Mustafa）事後向7News描述：「艾哈邁德是英雄，百分之百是英雄。他中了兩槍，一槍在手臂，一槍在手部。」穆斯塔法稍早並透露，14日晚間有見到艾哈邁德，人沒事，但仍等待醫師進一步說明。

彭博資訊報導，艾哈邁德的英勇行為迅速獲得國際關注。不僅獲得川普盛讚，川普金主、億萬投資大亨艾克曼（Bill Ackman）也稱讚艾哈邁德是「勇敢的英雄」，並宣布公司將設立獎勵計畫，表揚挺身而出的社區英雄。

另外，在為艾哈邁德成立的募款頁面，已募得逾17萬美元，其中最大捐款者正是艾克曼，他捐了9萬9999美元，約台幣315萬元。

A man who disarmed a terrorist has been identified as a Muslim named Ahmed Al Ahmad during an attack on a Jewish event in Sydney.He prevented further harm to Jews. pic.twitter.com/OvU0y0iQq4— Globe Eye News (@GlobeEyeNews) 2025年12月14日

【看原文連結】

更多udn報導

0成本抽成、酸炸雞店老闆狂犬病 逢甲女學生道歉

小貓骨折癱瘓 工程系學生打造專屬輪椅重生奔跑

坐飛機遇行動電源自燃 專家曝溫度控制就用它

豆腐脂肪和熱量超乎你想像 營養師揭吃太多3缺點