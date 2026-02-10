(影) 從加勒比海追到印度洋! 「影子艦隊」油輪落跑 美軍攔截「阿奎拉II號」

[Newtalk新聞] 據《英國廣播公司》( BBC ) 報導，美國再度攔截被指屬於俄羅斯「影子艦隊」的油輪。美國國防部 9 日透過社群媒體表示，美軍近日在印度洋攔截並登船檢查一艘名為「阿奎拉II號」（Aquila II）的油輪，指該船違反美國總統川普先前在加勒比海地區對受制裁船隻實施的隔離禁令。





五角大樓指出，美方在加勒比海發現該油輪涉嫌違規後，對其展開長距離追蹤，最終一路追至印度洋並實施攔截。該船在行動過程中試圖逃避追捕，但仍遭美軍鎖定並登檢。

根據船舶追蹤與數據分析網站資料，「阿奎拉II號」為一艘懸掛巴拿馬國旗的油輪。美方並指出，該船已被美國、歐盟、英國、加拿大、瑞士及烏克蘭列入制裁名單。





據《新華社》在華盛頓的 9 日報導，美國國防部表示，此次行動是依據川普政府對受制裁船隻的相關命令執行。2025 年 12 月，川普曾下令，對所有進出委內瑞拉、且遭美國制裁的油輪實施「全面且徹底的封鎖」。

