影/從台北騎到台中遇劫 19歲女霧峰靈隱寺前自撞墜溪亡

台中霧峰區靈隱寺前於23日發生一起致命的交通事故。19歲的鄭姓女騎士疑似因疲勞駕駛，於上午10時許在騎車南下途中，自撞護欄並摔落邊坡，最終墜入北坑溪。當警方及消防人員抵達現場時，鄭女已經意識不清，隨後被緊急送往亞大附醫搶救，但於下午2時30分宣告不治。

台中霧峰區靈隱寺前於23日發生一起致命的交通事故。（圖／翻攝畫面）

警方調查顯示，鄭女因學業在台北讀書，23日清晨騎機車南下騎車前往台中，事故發生時正沿著靈隱寺前的民生路行駛，途中不明原因墜落邊坡身亡，事故的具體原因仍在調查中，警方也將進行酒精測試以確認事故情況。

這起事故引發社會關注，呼籲駕駛人注意行車安全，特別是長途駕駛時應避免疲勞駕駛，以保障自身及他人的安全。

