影／從宋代飲食到高古美學 《天青叩寂》系列講座圓滿落幕

▲《天青叩寂》文化系列講座於今日下午在國立臺灣美術館多媒體講堂迎來壓軸場次，主辦單位特別開放現場民眾進行汝窯青瓷器物鑑賞，讓觀眾近距離觀察並實際觸摸器物，感受其重量與釉色層次。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】宋人發明炒鍋，開啟細火快炒的飲食革新；宋徽宗〈文會圖〉更被視為歷史上首幅完整呈現「桌菜型式」飲食場景的繪畫紀錄，反映當時物質文明與精神生活並進的社會樣貌。延續從生活走向精神的文化脈絡，《天青叩寂》文化系列講座於今（20）日下午在國立臺灣美術館多媒體講堂迎來壓軸場次，由國際藝評人、現任桃園會展中心藝術總監王焜生主講，吸引眾多關心宋代文化與古代美學的民眾到場聆聽。

王焜生在講座中以北宋三大家范寬〈谿山行旅〉、郭熙〈早春圖〉與李唐〈萬壑松風〉為例指出，宋代美學並非單一風格，既能展現山河壯闊的宏觀氣勢，也能呈現內斂深沉的精神層次。文人畫所追求的，不只是自然景物的再現，更是畫家心境與時代精神的投射，反映宋人重視精神生活的文化氣質。

廣告 廣告

▲《天青叩寂》文化系列講座壓軸，由國際藝評人、現任桃園會展中心藝術總監王焜生主講，吸引眾多關心宋代文化與古代美學的民眾到場聆聽。（記者林明佑翻攝）

談及器物美學，王焜生指出，汝窯等宋代陶瓷在燒製過程中，因火候與環境變數，常出現窯變與裂紋。宋人並未視其為缺陷，而是將燒窯對應人生，理解生命中的無常與不完美，進而形成一種包容、內省的美學態度，這樣的精神內涵，甚至早於日本侘寂美學數百年。

▲許多民眾表示，透過觸摸與感受，更能體會宋代器物所蘊含的溫潤質感，也讓高古美學從「看展」轉化為可親近的文化體驗。（記者林明佑翻攝）

講座結束後，主辦單位特別開放現場民眾進行汝窯青瓷器物鑑賞，讓觀眾近距離觀察並實際觸摸器物，感受其重量與釉色層次。許多民眾表示，透過觸摸與感受，更能體會宋代器物所蘊含的溫潤質感，也讓高古美學從「看展」轉化為可親近的文化體驗。

阜春居的易佳騰老師表示，時至2026年的今天，我們許多飲食文化與生活習慣，其實都深受宋代影響。宋朝距今約一千多年，現今常見的烹飪技術，如「炒」與「炸」，其起源都可追溯至宋代。由於當時物質條件優渥、經濟相當發達，飲食文化也隨之蓬勃發展。

易佳騰老師指出，畫面中所見的是宋代相當著名的〈文會圖〉，這幅作品不僅呈現文人聚會的場景，也被視為全球最早與「合菜」飲食形式相關的畫作之一。所謂「合菜」，就是在一張大桌上擺滿各式餐食，眾人共同享用。從畫中可見桌上擺放著大量盤碟、器皿與多樣化的食物，展現出豐富的飲食樣貌，這正是宋代經濟繁榮下的生活寫照。

此外，易佳騰老師也提到，我們現代人習慣一日三餐，甚至還有宵夜，但在宋朝以前，多數人其實只吃兩餐。由此可見，現今許多生活與飲食習慣，都是從宋代逐漸發展並延續至今的。

策展人、「100芬人文頻道」總監賴慕芬表示，《天青叩寂》系列講座自開辦以來，場場反應熱烈，吸引不同領域與世代的觀眾參與，甚至有民眾連續參加六場講座，顯示宋代文化與高古美學在當代社會仍具高度吸引力。

賴慕芬指出，這次講座的熱烈反應也出乎她的意料，不僅深受歡迎，還有不少民眾期待能藉此規劃巡迴展覽，讓更多人有機會接觸這樣的內容。她認為，六位講師都非常優秀，透過講座結合現場瓷器與相關作品的實際鑑賞，能引導大眾重新理解古代美學的精神價值。

賴慕芬也希望，能以宋徽宗美學為核心的《天青叩寂》作為思路，引領大家回望過去，理解古人如何在高度文明與細膩質感的生活中，形塑出影響深遠的文化，並一路延續至今。

至於本場邀請的講師王焜生老師，則從現代視角回溯高古歷史，帶領大家重新理解那段時代的文化脈絡。賴慕芬表示，透過這樣的分享，讓人更能體會，即使在國富民強，或是在宋徽宗個人評價並非全然正面的情況下，依然能孕育出具有高度生活品質與文化質感的時代成果。

姜小姐表示，其實每一場講座都有各自的特色，但讓她印象最深刻的，還是最後一場。她認為，王焜生老師將宋代美學非常貼切地融入自身的表達方式中，讓觀眾更容易理解與接受。過去在欣賞宋代相關事物時，總覺得與現代生活有些距離，但最後一場彷彿為整個系列作了總結，引導大家從日常生活中去感受宋代美學的高度與精神，讓這份美感變得更加貼近自己。

姜小姐也特別提到，活動開放民眾進行汝窯青瓷器物鑑賞，讓觀眾能近距離觀察，甚至實際觸摸器物，感受其重量與釉色層次，這樣的體驗相當難得。她表示，一般人往往覺得宋代瓷器遙不可及，但透過親身接觸與實際感受，才能真正深刻體會汝窯之所以備受推崇的原因，也讓人更加理解為何那麼多人會為汝窯青瓷著迷。

《天青叩寂》系列講座也透過不同主題，逐步建構宋代文化的完整輪廓。首場由易佳藤老師以〈清明上河圖〉重現北宋都城生活樣貌；中興大學歷史學系學者從制度與社會結構解析宋代背景；洪銘廣老師探討越窯與高麗青瓷的技術演進與文化交流，吸引多位韓國民眾到場聆聽；黃純怡副教授則針對北宋官窯體系提出不同學術觀點，引發現場討論。

講師陳柏磬表示，透過這樣的系列講座，希望讓更多民眾在日常生活中，重新認識宋代文化的深度與魅力，也讓高古美學不只是博物館中的文物，而是能持續與當代社會對話的文化資產。