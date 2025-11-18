影/「從從容容」統戰大陸？王世堅：統一次就好「文雅的挑釁」

民進黨立委王世堅質詢金句「從從容容、游刃有餘」在大陸網路爆紅，解放軍海軍近日遠海綜合實習，綜合登陸艦「長白山艦」官兵在甲板上以人形排出「從從容容、游刃有餘」大字，引發關注，王世堅回應呼籲不要劍拔弩張。

王世堅18日受訪。（圖／中天新聞）

王世堅今（18）日出面回應陸艦排字「從從容容、游刃有餘」，稱金句歡迎世人運用，並喊話兩岸要交流。媒體提問會不會援救遭大陸立案調查的綠委沈伯洋？王世堅回應：「我不敢，我沒有那個資格，沈伯洋很強，他不但有好多力量已經在聲援他，而且他也自救，所以我認為他絕對不會有問題，因為畢竟這是個法治的世界，他並沒有違反任何的刑事法規，所以即便要用國際刑事引渡，也不能引渡政治犯，政治大家有不同的信仰，這是我粗淺的了解，所以絕對不會有什麼問題，安全上絕對不會有問題。」

針對民進黨2026台北市長提名人選，有人建議還是壯闊台灣聯盟理事長吳怡農適合？王世堅表示：「吳怡農本來就很強，吳怡農對上蔣萬安這很好，4個字形容『雙帥對決』，這就會很有看頭，而且吳怡農各項的準備也都做得很好，所以我看好他，我也看好鄭麗君、莊瑞雄、徐國勇，我覺得他們都很強，高嘉瑜也是，所以我們黨正在做最後的評估，我相信我們黨一定會讓最強的出來，這個是正確的事情。」

媒體再問，會不會覺得這次陸艦排字「從從容容、游刃有餘」，是台灣對大陸統戰成功？王世堅表示：「其實說實在話，統一次就好啦，我個人一向認為，如果我們說我們統戰他們，這本身也是一種挑釁，但是這樣子的挑釁是很文雅的，沒有說真的劍拔弩張，他們的挑釁像說『槍已上膛、劍已出鞘』，我覺得那個就是扎扎實實的挑釁，那個不好，大家應該就是幽默以對，大家要趣味，不必要弄得這樣劍拔弩張，劍拔弩張的結果最後就是兵戎相見，那兵戎相見對他們好嗎？他們經濟可能因為這樣而停滯、倒退，當然我們台灣也會受損，但是我們台灣400年來的命運我們台灣人經歷很多啦，如果逼到我們忍無可忍的時候，『歹歹馬也一步踢』，被馬踢到那不是好受的喔，我認為他們有他們的聰明智慧，他們應該很能夠研判這樣子的事情，而且我相信他們的軍、民也不至於說對於我們台灣好像跟我們什麼深仇大恨，非血洗台灣不可，我相信這都不是事實，大家犯不著這個樣子，狠話講一次就好了，就像我們講我們不怕統戰，你可以統我們，那我們也可以統你們啊，但是我們很客氣地講說，統一次就好啦，大家互相知道就好，大家比劃一下就好。」

針對媒體又點名王世堅或綠委蔡其昌可以是2026民進黨桃園市長提名人選？王世堅回應：「蔡其昌很適合，我不適合，我完全沒這麼想，我能夠回到立法院，這已經是我人生最大的光榮了，我回到立法院來為我們國家社會說一點話、做一點事，這一點我已經覺得我可以寫到族譜裡面了，所以我不敢奢望。」

