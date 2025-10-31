影／「從從容容」過萬聖節！女童扮政壇恰吉 王世堅驚：超像

今天萬聖節，有爸媽特別把孩子打扮成王世堅的造型，王世堅本人看了都驚呼嚇了一跳。（圖／東森新聞）





今天萬聖節，有爸媽特別把孩子打扮成王世堅的造型，王世堅本人看了都驚呼嚇了一跳。

吹風機一吹，小朋友頭髮瞬間到處飛，這飄逸的秀髮配上這身經典穿搭，來自己說說你是誰。模仿王世堅小朋友：「我是王世堅，我是王世堅。」

超萌奶音讓人融化到不行，這麼可愛的迷你版王世堅有沒有學到精髓，當然要呼喚本尊出面。

立委（民）王世堅：「整個都很像啊頭髮穿著，喔超像超像，我嚇到我嚇到嚇一跳。」

這變裝到底多讓王世堅嚇到，先從頭髮來看同樣鬆鬆散散，臉的部分小朋友的神情似乎真有幾分委員的神韻，兩人都專著同款的淺藍色襯衫還有黑色西裝外套，想要萬聖節學號稱政壇鬼娃恰吉，本人不藏私，教你模仿他的關鍵小撇步。

立委（民）王世堅：「打扮我最簡單了啦，就是你頭髮鬆鬆散散的，或者像邰智源，因為邰智源他是長帥帥的，其實你長帥要扮醜也滿簡單的，就帶個假髮。」

學到重點就會很經典，今年萬聖節小朋友搶著辦委員，那委員本人有沒有考慮也來cosplay。

立委（民）王世堅：「我就是恰吉嘛，要帶著小刀嘛，小刀我本來有隨身帶著，萬聖節大家就是在搞笑胡鬧，這樣很好啊，各自找各自的快樂很好。」各找各的快樂，有王世堅的萬聖節大家都很快樂。

立委（民）王世堅：「我看萬聖節我應該躲起來，不要嚇到人。」