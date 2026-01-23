影／從生死關頭到重返職場 員榮、沙童聯手救回心衰竭園藝師

▲心臟外科醫師鄭伯智副院長解說患者接受手術後，心電圖顯示一切正常。（圖／員榮醫院提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】68歲潘姓婦人多年來常感到心臟不舒服，曾到多家醫院就醫，都建議她接受開心手術，但潘女士只要想到胸前長長的傷口，還要把胸骨鋸開，就恐懼萬分，所以只想服藥控制，直到連爬樓梯都感到困難時，才趕赴員榮醫療體系員榮醫院求助，經心臟外科駐診醫師、沙鹿童綜合醫院鄭伯智副院長施行達文西微創心臟手術，治療嚴重的二尖瓣閉鎖不全及心房顫動，才讓她重拾健康，順利回到熱愛的工作崗位。

潘女士長期從事園藝造型工作，過去能輕鬆搬運沉重植栽，但約半年前，只要稍微出力便出現嚴重呼吸急促、無法爬上樓梯等症狀。曾在彰化地區多家醫院求診，症狀均未明顯改善，後來轉診至員榮醫院，經心臟內科張木信院長，以心臟超音波檢查，確認罹患重度二尖瓣閉鎖不全，陣發性心房顫動與心臟衰竭現象，經院長解釋這類病症若無及時處理，將嚴重影響生活品質，甚至危及生命。

張木信院長隨即轉介潘女士給在員榮駐診的台中童綜合醫院鄭伯智副院長看診，並在童綜合醫院接受達文西微創二尖瓣膜更換及預防中風的左心耳結紮手術，以降低血栓與中風風險。

由於達文西手術不需要鋸開胸骨，傷口只是左胸五個機械手臂進入的傷口，術後恢復快，約第8天即順利出院。返家後，鄭伯智副院長透過遠端心電圖、血壓及血氧監測設備持續追蹤潘女士的循環生理，並搭配短期抗心律不整藥物治療。約一個半月後，心臟節律就恢復正常，不用繼續服藥。

鄭伯智副院長強調，心臟手術是否成功並不只在手術當下，而是在術後的「黃金三個月」。這段期間若沒有嚴密的心律監控，任何的過度勞累或劇烈咳嗽、肺水腫，都可能造成心房顫動反覆發作，誘發中風。只要在這段關鍵時期將病情穩定控制，患者的心臟功能與生活品質都能大幅改善。

潘女士術後已超過半年，心臟節律與心臟功能皆恢復穩定，已能重新從事園藝植栽工作，生活品質與體力幾乎與年輕未生病前的狀態一樣。

她說，出院後曾推薦一名有同樣情況的友人就醫，甚至還幫對方掛號，但對方卻因害怕手術而沒有前去就醫，不料不到一週就過世了。

鄭副院長指出，達文西微創心臟手術的最大優勢，就是傷口小、恢復快，也不需鋸開胸骨、體內無鋼絲固定，大幅降低術後疼痛與迅速恢復，這種手術方式，能讓患者更快回歸正常生活，是現代心臟外科的重要趨勢。鄭副院長在童綜合醫院施行達文西微創手術近五年，病患人數超過150例，去年11月中旬，還有一名兩年接受達文西心臟瓣膜手術的患者抵達五千三百六十四公尺高的聖母峰前進基地。