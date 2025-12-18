影》從「拿麥工作」跨入政壇 小草女神親揭選議員背後關鍵
2026九合一選舉時間逼近，藍綠白三大陣營提前進入備戰狀態，而有「小草女神」之稱的民眾黨黨部發言人劉芩妤本月3日正式宣布參選台中市議員，投入競爭最激烈的台中市西屯區市議員選戰。她近日接受《中時新聞網》節目「政風雲」專訪時，娓娓道來自己一路工作的心路歷程。
提及自己的經歷，劉芩妤笑著分享，自己其實大學時唸的是戲劇類科國劇系編劇組，研究所則唸了資管行銷。劉芩妤也說，唸書當然是一件很重要的事，但她大學時也有一邊上課，一邊做過展場的主持人，「所以我畢業之後我就進入到活動圈、廣告圈，然後做行銷做品牌做公關 。」
至於工作時間最久的，劉芩妤也指出，就是電商直播主播帶貨，當時她在一些大公司工作，也有累積蠻多的帶貨經驗，「所以其實這樣子看下來，我的工作大部分都是拿麥克風的工作」。
面對主持人陳信翰詢問，為何決定從拿麥克風，開始決定從政？劉芩妤表示，2023年時自己在做帶貨主播，而直播的主持人跟節目的主持人，其實會有一點點落差，「所以剛好友台節目找我的時候，我就覺得可以挑戰試試看。」而且她自己本身對政治也有點興趣，只是沒有去踏入（從政），她也坦言，自己以前也會多多少少就一些新聞議題與網友「筆戰」。
劉芩妤也說，當時她也很認同柯文哲的理念，不管是什麼理性務實科學、以民為本等。她也認為民眾黨應要從基層實力做起，如里長、議員等，「讓這些（基層）的人員多一點，才能讓更多的人知道民眾黨在做什麼。」劉芩妤表示，一直到後來她主持民眾黨的節目，才發現說其實議員對於民眾的生活是最靠近的。
這些經驗也讓劉芩妤開始思考，她自嘲自己「雞婆、愛講話」，且個性活潑、喜歡與人互動，所以覺得參選議員這件事，她可以試看看。
