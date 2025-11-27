影／從60萬捐款到208輛車投入人道救援 台灣企業家用行動號召援助烏克蘭

▲台灣援贈烏克蘭利沃夫市車輛海陸聯合啟運典禮。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】台灣社區關懷協會今（27）日舉辦「台灣援贈烏克蘭利沃夫市車輛海陸聯合啟運典禮」，伸仁紡織董事長白璨榮身為主要推手指出，第四梯次共68輛車輛今日展開貨櫃封箱作業，過程在立委黃秀芳協助與外交部經費補助下順利推動，他期盼這批車輛能為飽受戰火摧殘的烏克蘭居民帶來實質幫助。

台灣援贈烏克蘭利沃夫市車輛海陸聯合啟運典禮上，烏克蘭方面也特別表達感謝，由利沃夫市政府委辦的 City Institute 與烏克蘭福爾摩沙友好協會分別致贈感謝牌，肯定台灣民間持續提供的人道協助。

廣告 廣告

▲第四梯次共68輛車輛於今日展開貨櫃封箱作業。（記者林明佑攝）

白璨榮說，自展開援助行動以來，已分四梯次送出車輛，數量分別為48、38、54與68輛，共計208輛。他強調全程未對外募款，經費均由他與家人自行負擔，我們不募款，只是盡力把能做的事情做到最好。

▲台灣支持烏克蘭，希望透過實際物資援助，減輕烏克蘭在戰火中的負擔，讓更多需要的人能在第一時間獲得救援。（記者林明佑攝）

白璨榮表示，起初只是單純捐款60萬元，但得知烏克蘭戰事激烈，當地可用救援車短缺，便決定從台灣購買四輪傳動特種車，第一批就自費買下30輛。後續更因應烏方需求，協助蒐集救護車與復康巴士，提供傷患轉送使用。

「有一輛我們送出的救護車，一天就救了5名受傷士兵，甚至因此獲得烏克蘭總統頒獎。」白璨榮說，所有車輛都是由團隊親自挑選、檢查、整修，他親自逐一確認車況無虞後才讓車隊出發，我們盡力把每件事做到最好，這是我們願意承擔的責任。

台灣雖距離戰區遙遠，但仍希望透過實際物資援助，減輕烏克蘭在戰火中的負擔，讓更多需要的人能在第一時間獲得救援。