(影) 復康巴士硬闖地下道！車頂瞬間削平變敞篷車

政治中心／李明融報導回顧29年前的今天，即1997年4月14日，藝人白冰冰的獨生女白曉燕在上學途中遭陳進興、高天民、林春生三名歹徒強行綁架，自此揭開了台灣治安史上最黑暗、也最令人心痛的一頁。儘管白冰冰曾多次在鏡頭前哀求歹徒放人，但在長達半年的逃亡與搜捕過程中，受害者仍不幸慘遭殺害。這起命案不僅因歹徒手段殘暴駭人聽聞，其後續引發的媒體報導倫理爭議與大規模搜捕行動，更讓當時的台灣社會陷入前所未有的集體恐懼與不安。

民視 ・ 1 天前 ・ 1 則留言