（影）德國另類選擇黨青年「出走」 數萬人上街抗議

[Newtalk新聞] 德國另類選擇黨（AfD）今（30）日在黑森邦小城吉森（Giessen）舉行新青年組織「德國世代」（Generation Deutschland）成立大會，引來全國反極右翼團體大規模動員。警方估計，至少5萬名示威者湧入人口僅9萬的吉森，市區交通幾乎被癱瘓。隨著AfD政治版圖持續擴大，德國社會對極右翼勢力「年輕化、正常化」的疑慮日益升高。





AfD前青年組織「德國青年另類選擇」（Junge Alternative, JA）於2023年遭德國聯邦憲法保護局認定為極右翼團體，今年初宣布解散。黨內隨後拍板成立替代組織「德國世代」，並選定吉森舉辦成立大會。

廣告 廣告





不過，根據《明鏡周刊》調查，新組織多名核心成員與德國國族主義、新右派及認同派運動等極右外圍團體關係密切。其中，擬任主席豪姆（Jean-Pascal Hohm）被指與新納粹前身組織往來頻繁，並多次公開發表「人口替換」與反移民等極端言論；副主席候選人也被揭曾參與極右思想沙龍，並在社群媒體張貼仇外與極端史觀內容。





這使「德國世代」的成立大會成為反極右翼力量聚焦的場域。由多個公民團體組成的「抵抗」（Widersetzen）聯盟自數月前即開始動員，今日共有逾200輛遊覽車自全德80座城市駛向吉森。示威者一早便占據道路、圓環並封鎖前往會場的路線，迫使AfD代表團延誤數小時才能抵達。





警方投入約6000名警力，並部署警犬、水炮車與催淚瓦斯。現場多次爆發衝突，警方表示已有多名員警受傷；抗議者則指控警方執法過當。





儘管示威無法阻止「德國世代」正式成立，主辦抗議行動的「抵抗」聯盟仍強調行動象徵意義重大。發言人馬利塔菲（Suraj Mailitafi）表示，極右翼勢力正加速滲透，「我們必須向他們傳達，德國人不會坐視未來被改寫」。





吉森市長比契爾（Frank-Tilo Becher）在受訪時指出，這場對峙反映出德國社會正面臨的深刻撕裂，「隨著AfD支持度上升，對極右翼影響力擴張的焦慮已不再局限於政治圈，而是正在全國蔓延」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

李有宜辭黨職又退黨 民眾黨：尊重、已在第一時間表達關心

警告「兩岸不能被定調是內政問題」劉寶傑：馬英九選擇為難台灣人