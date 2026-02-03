（影）德黑蘭市集發生爆炸 市場被大火吞噬 火光數公里外清晰可見

[Newtalk新聞] 中東局勢緊張之際，伊朗首都德黑蘭（Tehran）西區今（3）日驚傳巨響。根據多個社交媒體與現場影像顯示，位於德黑蘭西部、鄰近尼亞耶什高速公路（Niayesh Hwy）的賈納德（Jannat Bazaar）知名市集下午突然發生爆炸，隨即引發大規模火災。





據社群平台流傳的現場畫面，緊鄰尼亞耶什購物中心（Niayesh Mall）的賈納德市場已被烈焰徹底吞噬，濃稠的黑煙直竄天際，數公里外清晰可見。儘管大批消防與救難人員已趕赴現場救援，但火勢仍持續蔓延。

據消息，目前火勢尚未完全撲滅，西區交通幾近停擺；賈納德市場雖然損失慘重，但所幸暫無人員傷亡。官方調查工作仍在進行，外界質疑是否涉及人為破壞或被偷襲打擊，相關消息有待官方消息說明。

