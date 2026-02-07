（影）德黑蘭驚傳爆炸! 疑在武裝部隊總部 美450戰斧飛彈鎖定 伊進最高戰備

[Newtalk新聞] 伊朗首都德黑蘭今（7）日傳出爆炸事件，引發國際社會高度關注。位於德黑蘭赫什馬提耶區的爆炸發生後，當地一度傳出多起未經證實的消息，爆炸地點可能涉及伊朗武裝部隊總參謀部相關建築，甚至有說法稱該處為革命衛隊中央指揮體系所在地。不過，伊朗官方目前尚未公布爆炸原因與具體損害情況，相關細節仍有待進一步調查釐清。





此次爆炸發生的時點，正值美伊關係持續緊張之際。美國「亞伯拉罕·林肯號」航空母艦近期在伊朗海岸附近航行的畫面曝光後，美國國務院隨即敦促美國公民立即離開伊朗，並警告航空旅行可能受到影響。就在爆炸事件前一天，伊朗方面宣布已將一枚遠程彈道飛彈置於作戰狀態，區域安全情勢明顯升溫。

廣告 廣告





在軍事部署方面，美軍目前於該地區部署約 450 枚戰斧巡弋飛彈，相關飛彈力量獨立於空軍行動之外，被視為美方因應潛在衝突所做的全面軍事準備。外界分析指出，此舉不僅展現實質打擊能力，也釋放出對伊朗的強烈戰略威懾訊號，進一步加劇區域緊張氛圍。





美國方面持續關注伊朗的軍事與核計畫動向。美國總統川普表示，衛星影像顯示，儘管美伊雙方近期曾在阿曼舉行會談，伊朗仍持續推動飛彈、核武與無人機設施建設，相關進展速度令人擔憂。他指出，這些行動可能破壞中東地區的穩定，並對國際安全構成長期風險。





對此，伊朗軍方態度強硬。伊朗總參謀長阿米爾·哈塔米表示，伊朗軍隊目前已進入最高戰備狀態，並已做好充分準備，將對任何來自美國或以色列的威脅做出強力回應。德黑蘭爆炸事件的真相尚未明朗，但在美伊對峙持續升高的背景下，外界普遍憂心，相關事態恐進一步推高區域衝突風險。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

伊朗拒絕核讓步! 美國加碼制裁升高緊張 以空軍司令擬定轟伊行動方案

川普跳下來挺高市! 邀她3月訪白宮 自民黨國會大勝只剩當天「這變數」……