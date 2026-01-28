影／心臟血管嚴重鈣化致反覆胸痛 中醫大附醫突破高風險心導管治療

▲黃信鎰醫師說明，在接受心導管介入治療的患者中，約有二至三成合併中重度血管鈣化，特別好發於高齡長者、洗腎患者及長期糖尿病患。（圖／中醫大附醫提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】心臟冠狀動脈嚴重鈣化猶如血管「長石頭」，不僅增加心肌梗塞與心因性休克風險，也讓心導管治療難度大幅提高。台中一名72歲餐飲業者，近期在短短一週內頻繁出現劇烈胸痛、冒冷汗及活動即喘等症狀，緊急就醫後發現，其心臟冠狀動脈主幹存在巨大鈣化結節，且左迴旋支血管已完全阻塞，病況相當危急。經中國醫藥大學附設醫院冠狀動脈及結構性心臟病治療科團隊評估後，利用「經皮機械循環輔助裝置（MCS）」進行手術護航，經心臟血管系副主任羅秉漢醫師指導下，成功磨除鈣化結節並打通阻塞血管，協助病人即時脫離險境，兩天內即轉出加護病房，順利出院返家。

▲72 歲餐飲業者(右)因冠狀動脈嚴重鈣化與血管阻塞就醫，經中醫大附醫團隊運用經皮機械循環輔助裝置（MCS）手術護航，成功打通血管，術後兩天轉出加護病房並順利出院。（圖／中醫大附醫提供）

冠狀動脈及結構性心臟病治療科醫師黃信鎰表示，該名患者屬於典型「複雜高風險心導管治療（CHIP）」個案。根據分析台灣健保資料庫長達 15 年的大型研究「CSiT-15」顯示，急性心肌梗塞一旦併發心因性休克，短期死亡率高達四至五成，一年內死亡率更接近六成，治療風險極高；而這類高風險患者，臨床上也常同時伴隨嚴重的冠狀動脈鈣化。

▲黃信鎰醫師提醒，即使被評估為手術高風險族群，透過專業團隊的完整評估與高階設備輔助，仍有機會在安全條件下完成治療。（圖／中醫大附醫提供）

黃信鎰醫師進一步說明，臨床統計指出，在接受心導管介入治療的患者中，約有二至三成合併中重度血管鈣化，特別好發於高齡長者、洗腎患者及長期糖尿病患。由於脂肪斑塊長期堆積於血管壁，逐漸硬化形成如石頭般堅硬的鈣化病灶，傳統氣球擴張術往往難以撐開，因此在這類高風險手術中，常需搭配更進階的鑽石旋磨術與機械循環輔助系統，才能在安全條件下完成治療，爭取病人生機。

▲冠狀動脈及結構性心臟病治療科團隊照(前排左五:冠狀動脈及結構性心臟病治療科陳科維主任、左七: 心臟血管系副主任羅秉漢、左九:冠狀動脈及結構性心臟病治療科黃信鎰醫師)。（圖／中醫大附醫提供）

冠狀動脈及結構性心臟病治療科陳科維主任指出，經皮機械循環輔助裝置（MCS）的介入，能為高風險複雜心導管治療提供關鍵支持，主要體現在以下三個面向：

• 穩定血流動力學： 手術過程中可維持血壓與重要器官灌流，減輕心臟負荷。

• 術後恢復加速： 於術後早期提供持續的心臟支援，協助病人度過危險期。

• 即時應急救援： 若術中突發急性心臟衰竭，可即時提供強力循環支援。

除上述案例外，團隊近期亦成功治療一名 88 歲高齡男性，因急性心肌梗塞併發心因性休克入院，心臟收縮功能僅剩 20%。考量患者年事已高且血管條件不佳，醫療團隊選擇以「經皮機械循環輔助裝置（MCS）」順利完成高難度心導管治療，順利治療嚴重鈣化的血管。術後追蹤一年半，伯伯的心臟功能大幅進步至 49%（接近正常值），腎功能也恢復正常。

黃信鎰醫師提醒，心血管疾病往往來得突然，若出現胸痛持續超過 10 分鐘、呼吸困難、冒冷汗等症狀，應立即就醫。特別是高齡族群或有高血壓、糖尿病、高血脂等病史者，即使被評估為手術高風險族群，透過專業團隊的完整評估與高階設備輔助，仍有機會在安全條件下完成治療；平時亦應嚴格控制「三高」、戒菸，維持規律運動與少油少鹽的飲食習慣，並定期進行心血管健康檢查，及早發現潛在病灶，降低突發心臟事件與猝死風險。