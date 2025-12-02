(影) 「志願聯盟」推歐版和平方案! 馬克宏挺烏 強調歐洲必須參與談判

[Newtalk新聞] 烏克蘭總統澤連斯基於昨日（1）拜訪法國，與馬克宏展開針對和平方案的會談，在同日舉行的聯合記者會上，馬克宏表示目前的談判仍處於初步，但有望成為烏克蘭和平未來與歐洲安全的轉捩點，並讚揚美國對於和平的努力，但重申任何和平計畫，都必須有烏克蘭與歐洲的深度參與。





澤連斯基與馬克宏在愛麗舍宮進行聯合記者會。圖：翻攝自 X《NEXTA》





據《美聯社》報導，本次會談除烏法雙方外，還有英、德、波、義等國領導人、歐盟執委會主席馮．德．萊恩以及北約秘書長馬克．呂特參與。馬克宏也提到，後續歐洲將持續與美國磋商，討論美方在未來安全保障中的參與。

先前由川普政府提出的 28 點和平框架，不僅要求烏克蘭實質割讓頓巴斯地區、限制了烏克蘭軍備規模、在憲法中規定不得加入北約，甚至僅已一個所謂「聯合工作小組」處理相關事務，缺乏實質安全保障。條款中的一大危機是，若「烏克蘭入侵俄羅斯」所有保障都將撤銷，回顧歷史便可得知，當侵略野心圖窮匕見，哪方先進攻也只是說法的問題。





紅軍城近日傷亡慘重，但俄軍仍處於下風，帳號「Chuck Pferrer」認為，俄軍不太可能在冬季徹底到來之前突破頓涅茨克。 圖：翻攝自 X@alloveragain





這一提案顯然令烏克蘭與歐洲感到難以接受，馬克宏敦促西方盟友為烏克蘭提供更加實際的安全保障，X 帳號《NOELREPORTS》引馬克宏發言表示，本此協商進行了約 6 小時，由歐洲主導的「志願聯盟」已擬定完成對烏克蘭的安全保障措施，將於近日和美國官員進行會談。





歐盟執委會副主席卡雅．卡拉斯（Kaja Kallas）認為，這一週對烏克蘭將有決定性影響，但也擔憂「所有壓力都會落在受害者身上」。此番發言可能也與談判桌以外的局勢有關。





曾任愛沙尼亞總理的卡拉斯，現在是歐盟外交最高負責人。 圖：翻攝自卡拉斯的X





《美聯社》指出俄羅斯總參謀長瓦列里．格拉西莫夫向普丁表示，俄軍已控制波克羅夫斯克（舊稱紅軍城）與沃夫昌斯克兩地，僅剩零星交火。





若此戰報屬實，意味著烏克蘭失去的不僅是過去一年多的防守成果，更是扎波羅熱城與聶伯城前最後的戰略要地，俄軍恐將長驅直入這個重要工業帶。

