影/忘服血壓藥釀禍 巴西男子駕車失控墜樓梯奇蹟僅受輕傷
巴西聖保羅日前發生一起驚險車禍，一輛銀色轎車在高速行駛時突然偏離道路，撞穿金屬護欄後墜入一條陡峭的室外樓梯。儘管事故畫面令人震驚，48歲駕駛雷爾森·索薩（Railson Souza）奇蹟般僅受輕傷，成功脫險。
根據《每日郵報》報導，事故發生於當地時間8日凌晨5點30分左右。錄影畫面顯示，索薩的轎車高速駛近一個急彎時，突然失控偏離道路，隨後撞毀護欄並墜落至長而陡的樓梯上。消防人員趕到現場後，將被困在嚴重損毀車輛中的索薩救出。
經醫院掃描和X光檢查，索薩並無骨折，僅手指上有輕微擦傷，幾個小時後便出院。對於這次死裡逃生的經歷，索薩情緒激動地表示：「上帝真偉大。我渾身酸痛，但好在沒有骨折。」
事故原因據索薩自述，是因他在下班回家途中忘記服用高血壓藥物，導致身體不適並出現劇烈頭痛，最終失去對車輛的控制。「我當時頭痛欲裂。我對事故的唯一記憶就是自己摔倒在台階下，聽到有人喊：『雷爾森，冷靜！』。我不知道自己怎麼會落到那個位置。」
回顧這次驚險經歷，索薩表示：「每次看影片，我都會忍不住流淚。是上帝在那一刻保護了我，讓我今天還能站在這裡。」值得慶幸的是，事故發生時，現場並無行人或其他車輛經過，避免了更大的傷亡。
Car in Brazil makes terrifying PLUNGE down steep stairs
Railson Souza was driving through Sao Paulo on Saturday as he felt unwell after skipping his blood pressure meds
The car made a horrific flight down the stairs and landed on top
No broken bones or other major injuries pic.twitter.com/R8zT0VMQXW
— RT (@RT_com) November 11, 2025
