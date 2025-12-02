影/快收藏！2026台中消防月曆來了 9男5女展現健康陽光

台中市政府消防局今年12月2日舉辦「2026消防形象月曆發表會」。本次共有13位形象人員參與拍攝，包括9位警消（含1位女性）與4位女性義消。他們以專業、健康與陽光形象，展現臺中消防專業與力量。

近兩年消防形象月曆深受市民喜愛，不僅在發表會現場吸引民眾排隊領取，也是最受歡迎的宣導品之一。（圖／台中市政府消防局提供，下同）

消防局表示，近兩年消防形象月曆深受市民喜愛，不僅在發表會現場吸引民眾排隊領取，也是最受歡迎的宣導品之一，更成功結合「捐血換月曆」、「捐發票做公益」等活動，年年吸引眾多市民熱烈響應。月曆內容亦從單純展現警義消形象，逐步延伸至親子、義消與跨單位警察合作等多元面向，並融入臺中城市景點，兼具防災教育、公益推動與城市美學，形成消防局推動城市行銷與公共參與的亮點成果。

今年月曆取景遍及全市代表性場景，如鰲峰山公園、麗水漁港、國家漫畫博物館與柳川景觀步道等，也特別選在今年落成啟用的「石岡消防分隊」拍攝，象徵市府持續強化消防量能、提升山城地區救災與救護品質。

封面人物由臺中搜救犬隊隨隊獸醫師吳怡珣擔任，吳醫師負責搜救犬醫療評估與健康監測。她分享：「隨隊獸醫的使命，就是在任何情況下，都能成為搜救犬最堅強的後盾。」

2月份形象人員林志宇是最年輕成員，21歲即取得消防設備師證照，以年輕專業展現新世代消防力。4月份形象人員蘇君茹為唯一女性警消，熱愛登山、潛水等戶外活動，半年減重13公斤，以行動詮釋堅毅與不放棄的女力精神。

6月份形象人員賴俊憲曾在銷售、精品、百貨與保全多元領域累積豐富的溝通與危機處理經驗，並以重訓與戶外運動強化體能，為消防任務奠定紮實基礎。10月份形象人員鄢筠芳年僅23歲，18歲加入義消，雖課業繁忙，仍投入協勤，展現年輕世代的奉獻與熱忱。

此外，消防局也收到兩則暖心消息——義消吳怡珣與林于婷雙雙傳來懷孕喜訊，目前皆已孕期七個多月。在少子化時代，這兩位即將誕生的「新生命」帶來希望與傳承，更為消防家庭增添滿滿感動。

消防局說明，2026消防形象月曆凝聚警消與義消的專業與生命故事，呈現臺中消防最耀眼的一面。未來將持續精進各項防災、救護與救災能量，與市民攜手守護城市安全。

本次形象月曆將以贈送的方式與市民朋友分享。市民朋友除了發表會當天參與消防局臉書活動現場領取外，未能親臨活動的市民朋友也可透過參與捐血、捐發票公益活動獲得1份精美月曆。詳細活動辦法請至臺中市政府消防局臉書查詢。

