（影）念慈功德會辦捐血推廣孝親 連靜雯代言車馬費2萬元直接回捐

[Newtalk新聞] 時序進入冬天，也是血荒季的開始，台中市念慈安靈功德協會今（22）日上午10時30分起，在台中市新光三越百貨旁惠安停車場舉辦捐血活動，念慈安靈功德協會連續多年舉辦捐血活動，今年度請到素有「戲劇女王」、「八點檔女神」之稱的藝人連靜雯為公益代言人。





已經淡出演藝圈的連靜雯在事業上頗有一番成就，她與念慈安靈功德協會創會會長留峰甫是舊識。她受訪時表示，創會會長留峰甫（虎哥）長期從事公益，尤其針對窮苦人家過世後無力籌辦後事，功德會都會盡力協助，多年下來捐出金額已經破千萬。

連靜雯說，公眾人物應該多善用影響力去支持有善念的事情，當接到虎哥的邀請擔任這次捐血活動的公益大使，馬上把其他事情都排開，再忙也要專程來台中力挺此事。值得一提的事，創會會長留峰甫包給連靜雯的2萬元車馬費，連靜雯連紅包袋都沒打開就再回捐給功德會。





念慈安靈功德協會成立於民國107年，創會會長留峰甫說，協會成立宗旨是為協助生活困頓的家庭，家中若有往生者但無力負擔喪葬費用，每年平均大約協助200件個案，今年到11月15日已經有118件協助案。在前五年前疫情最嚴重期間，一年最多曾經有近500件助葬個案。念慈安靈功德協會協助的個案遍及全台各地，協會接獲通報後，會評估往生者家庭狀況，公告於協會的臉書粉絲專頁。





留峰甫表示，冬天常常會發生血荒，尤其在學生放寒假後到農曆春節期間更是血荒最嚴重的時期，協會決定超前部署主辦這次捐血活動。這次活動獲得黎明國際同濟會、香格禮坊、兆利國際租賃有限公司、黃文芳、邱吳書偉、陳志鷹、莊仁榮、鄭志豪等企業及社會人士贊助。





主辦單位表示，完成捐血250cc者可獲贈全聯禮券200元、香格禮坊太陽餅一盒，推廣孝親音樂USB一只；捐血500cc者可獲贈全聯禮券400元、香格禮坊蛋黃酥一盒，推廣孝親音樂USB一只。





孝親音樂USB的由來是，創會創會留峰甫在父親過世後，寫了一首紀念他父親的歌曲《擱叫一聲老爸》，歌詞大意為「沉重的腳步、滿腹的痛苦，曾經的我困在過去的錯誤裡，連一句『阿爸我愛你』都說不出口，如今天人永隔，那句話成了他夜夜對天的呢喃…」。





這首曲子已拍成MV，由孔鏘老師編曲、白冰冰導演，留峰甫親自擔任主角。適逢近日出片，留峰甫特別準備一只外觀相當精緻的USB要送給來參加捐血活動的朋友，裡頭儲存了這支MV。留峰甫表示，因為人生無法重來，但音樂可以傳遞情感、補上遺憾，希望藉由這支MV獻給所有思念父親的人，能對社會產生教化作用。





留峰甫表示，很感謝昔日八點檔女神連靜雯專程來台中擔任公益大使，功德會也會持續做善事，讓社會更美好。《擱叫一聲老爸》這首曲子是要懷念自己父親，也奉勸父母仍健在的朋友們，工作再忙也要抽空多陪陪父母，千萬不要現在不做，日後留下遺憾。





《擱叫一聲老爸》MV連結網址：https://www.youtube.com/watch?v=haiebpDhuEc&list=RDhaiebpDhuEc&index=2

