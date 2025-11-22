（影）念慈功德會辦捐血推廣孝親 連靜雯代言車馬費2萬元直接回捐
[Newtalk新聞] 時序進入冬天，也是血荒季的開始，台中市念慈安靈功德協會今（22）日上午10時30分起，在台中市新光三越百貨旁惠安停車場舉辦捐血活動，念慈安靈功德協會連續多年舉辦捐血活動，今年度請到素有「戲劇女王」、「八點檔女神」之稱的藝人連靜雯為公益代言人。
已經淡出演藝圈的連靜雯在事業上頗有一番成就，她與念慈安靈功德協會創會會長留峰甫是舊識。她受訪時表示，創會會長留峰甫（虎哥）長期從事公益，尤其針對窮苦人家過世後無力籌辦後事，功德會都會盡力協助，多年下來捐出金額已經破千萬。
連靜雯說，公眾人物應該多善用影響力去支持有善念的事情，當接到虎哥的邀請擔任這次捐血活動的公益大使，馬上把其他事情都排開，再忙也要專程來台中力挺此事。值得一提的事，創會會長留峰甫包給連靜雯的2萬元車馬費，連靜雯連紅包袋都沒打開就再回捐給功德會。
念慈安靈功德協會成立於民國107年，創會會長留峰甫說，協會成立宗旨是為協助生活困頓的家庭，家中若有往生者但無力負擔喪葬費用，每年平均大約協助200件個案，今年到11月15日已經有118件協助案。在前五年前疫情最嚴重期間，一年最多曾經有近500件助葬個案。念慈安靈功德協會協助的個案遍及全台各地，協會接獲通報後，會評估往生者家庭狀況，公告於協會的臉書粉絲專頁。
留峰甫表示，冬天常常會發生血荒，尤其在學生放寒假後到農曆春節期間更是血荒最嚴重的時期，協會決定超前部署主辦這次捐血活動。這次活動獲得黎明國際同濟會、香格禮坊、兆利國際租賃有限公司、黃文芳、邱吳書偉、陳志鷹、莊仁榮、鄭志豪等企業及社會人士贊助。
主辦單位表示，完成捐血250cc者可獲贈全聯禮券200元、香格禮坊太陽餅一盒，推廣孝親音樂USB一只；捐血500cc者可獲贈全聯禮券400元、香格禮坊蛋黃酥一盒，推廣孝親音樂USB一只。
孝親音樂USB的由來是，創會創會留峰甫在父親過世後，寫了一首紀念他父親的歌曲《擱叫一聲老爸》，歌詞大意為「沉重的腳步、滿腹的痛苦，曾經的我困在過去的錯誤裡，連一句『阿爸我愛你』都說不出口，如今天人永隔，那句話成了他夜夜對天的呢喃…」。
這首曲子已拍成MV，由孔鏘老師編曲、白冰冰導演，留峰甫親自擔任主角。適逢近日出片，留峰甫特別準備一只外觀相當精緻的USB要送給來參加捐血活動的朋友，裡頭儲存了這支MV。留峰甫表示，因為人生無法重來，但音樂可以傳遞情感、補上遺憾，希望藉由這支MV獻給所有思念父親的人，能對社會產生教化作用。
留峰甫表示，很感謝昔日八點檔女神連靜雯專程來台中擔任公益大使，功德會也會持續做善事，讓社會更美好。《擱叫一聲老爸》這首曲子是要懷念自己父親，也奉勸父母仍健在的朋友們，工作再忙也要抽空多陪陪父母，千萬不要現在不做，日後留下遺憾。
《擱叫一聲老爸》MV連結網址：https://www.youtube.com/watch?v=haiebpDhuEc&list=RDhaiebpDhuEc&index=2
更多Newtalk新聞報導
唐復年觀點》綠營幫楊瓊瓔說出真心話 誰選2026台中市長？不是盧秀燕說了算
中日緊張升溫！池田清彥警告日本「一旦與中國開戰必敗無疑」
其他人也在看
認同功德會捐血又推廣孝親連静雯回捐代言費
[NOWnews今日新聞]時序進入冬天，各地紛傳血庫告急。台中市念慈安靈功德協會，今（22）日在新光三越百貨旁惠安停車場舉辦捐血活動，邀請「八點檔女神」藝人連靜雯擔任公益代言人，凡是完成捐血250cc...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
冬季血荒拉警報！念慈安靈功德協會攜手「八點檔女神」連靜雯號召捐血救命
時序進入冬季，也是每年血液庫存最吃緊的「血荒季」。長期推動公益捐血的台中市念慈安靈功德協會，今（22）日上午10點30分起於台中新光三越百貨旁的惠安停車場舉辦冬季捐血活動，今年特別邀請有「八點檔女神」之稱的藝人連靜雯擔任公益代言人，現場以行動呼籲民眾踴躍捐血，為社會注入暖流。中時財經即時 ・ 15 小時前
最新／台南深夜「烈火沖天」橋下廢棄物突起火 警消加派4怪手灌救
即時中心／廖予瑄、黃彥翔報導台南晚間冒火！台南市消防局在今（21）晚8時40分獲報，白河區中正路上的下秀祐橋附近，有廢棄物突然燒起來，火勢猛烈，消防局立刻派出5車10人前往救援；沒想到，警消趕赴現場後才發現，火勢之大，需要支援，因此請環保局加派4台重機具怪手，並加派人車前往灌救，。目前火災仍在搶救當中，起火原因待查。民視 ・ 1 天前
北市「信義區耶誕城」開跑！全台唯一會動的耶誕樹列車
【記者莊偉祺／台北報導】不只新北耶誕城，北市「信義區耶誕城」也開跑了！新光三越打造20米高主樹，搭配全台唯一會動的耶誕樹列車，每15分鐘上演飄雪秀，還有近1000公尺燈海及7米高熱氣球等裝置。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
金馬62星光 粉絲提早卡位等待偶像現身（2） (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間在北流登場，傍晚由星光大道揭序幕，大批民眾湧入紅毯周邊，以手牌標語傳達對偶像的支持。中央社 ・ 12 小時前
企排》接發球狀況很不理想 臺北鯨華修正明天再戰高雄台電
企業21年甲級男女排球聯賽本週移師雲林縣立體育館，女子組臺北鯨華今天以18比25、14比25、25比18、21比25敗給高雄台電。臺北鯨華執行教練鄧衍敏認為，今天最大問題在於接發球狀況很不理想，而明天再戰高雄台電，必須修正此問題。TSNA ・ 12 小時前
新光三越台北站前店週年慶11/27最強壓軸！滿5,000送5,000點、2折起下殺全年最低
而今年週年慶重頭戲「台北站前店」更是全台矚目焦點，預估整檔可達成 10.8億業績（年成長0.5%），來客預估成長3%。因為是「壓軸中的壓軸」，站前店將祭出全年最深折扣、最完整補貨，以及最驚人的下殺力度——服裝比市場再便宜一折（市場7折，站前直接6折起）、化妝品、家用、寢...styletc ・ 2 天前
TPBL／夢想家全隊7人得分皆兩位數 狂轟113分斬斷攻城獅3連勝
在上半場還剩8分30秒，劉丞勳籃下拋進兩分後，攻城獅突然陷入進攻低潮，整整4分多鐘得分掛零，讓夢想家趁機打出10比0小高潮拉開差距到15分，幸好高國豪攜手克雷格全力追分，打完上半場，攻城獅追成50比55，高國豪半場16分，夢想家以恩比斯17分最高。靠著三名洋將輪流發威，夢...CTWANT ・ 12 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 11 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 9 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 20 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 1 天前
傳台灣將投資美國12兆 網狂酸鄭麗君「最難纏的談判高手」
英國《金融時報》21日引述官員指出，針對台美的關稅談判，台美貿易協議預計近期會公布，台灣料將承諾投資美國4000億美元（約新台幣12兆元）。網友比對日本、韓國的談判內容，質疑「台灣怎麼有辦法談到全球最高」，此文引發熱議，網友紛紛開酸負責對美談判的行政院副院長鄭麗君，「有最難纏的談判高手阿」！中天新聞網 ・ 13 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
「柯文哲想法可能改變」 游盈隆曝民進黨盤算：比起三腳督更想迎戰藍白合
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌已於19日結束首次會談，被外界解讀為藍白合的正面訊號，包含媒體人吳子嘉、前立委郭正亮指出，民眾黨前主席柯文哲的一審判決，勢必成為左右藍白合的一大關鍵；台灣民意基金會董事長游盈隆強調，不要把藍白合視為當然，畢竟除了柯文哲可能改變想法之外，民進黨有些人也更傾向一對一而非三腳督。游盈隆在《新聞千里馬》節目中分析，面對即將到來的2......風傳媒 ・ 11 小時前