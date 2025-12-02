影/怎麼按都不響！網傳宏福苑男住戶「狂敲火警鈴」監視畫面曝

香港大埔宏福苑5級大火造成超過百人死亡，事後調查發現多棟大樓消防警報系統失靈。網路上流傳一段疑似事發現場的監視器影片，畫面顯示火災當下住戶試圖啟動火警鐘卻毫無反應，引發社會高度關注。此前消防部門檢查後確認有8棟大樓的警鈴無法正常運作，將對設備承包商採取執法行動。

網傳影片宏福苑男住戶「狂敲火警鈴」未起作用。（圖／翻攝 「acs.90325i 」 ）

據《香港01》報導，根據流傳的監視器畫面，拍攝時間顯示為11月26日下午3點24分，地點疑為宏福苑宏建閣內部。影片中一名穿黑衣男子走到走廊的火警鐘前，用硬物反覆敲打警鐘，發出「碰碰」聲，但警鐘完全沒有響起。男子又嘗試多次按動警鐘，依然沒有反應。當他準備離開時，一名女住戶上前詢問：「樓下有沒有滅火器啊？那邊燒得很嚴重耶！」男子回答「沒有」後便往樓梯方向離開。

這段長約23秒的影片於12月1日下午近5點被網友在acs.90325i

平台發布，並附言「宏建閣某戶門外CCTV：那個（火警）鐘按不響。」影片曝光後引發網友震驚，紛紛留言痛批：「這麼大的工程又整棟被網子罩住，結果警鐘不會響」、「火警鐘不響真的害死好多人」、「不響一定有問題」。也有網友質疑影片是否確實拍攝於宏建閣。

事實上，宏福苑大火從11月26日下午2點51分開始，火勢迅速蔓延，3點02分升為3級火，3點34分升為4級火，晚間6點22分再升至5級火，共有7棟大樓受波及，其中包含宏建閣。事後不少各棟大樓的住戶投訴，指控火災發生時警鈴完全沒響。消防檢查後發現，雖然系統沒有關閉，但有8棟大樓的警鈴無法正常發出聲響。

宏福苑大火已造成151人不幸罹難。（圖／新華社）

據《東網》報導，曾任宏福苑保安主管的黃先生於11月28日接受電台訪問時揭露，他今年5月1日入職後不久便察覺多項安全漏洞，包括防煙門被物件頂開、工人經常在避難梯進出，以及工人在公眾區域吸煙。黃先生表示，消防系統設計為當防煙門未關妥時會自動觸發警報，但為避免警報響起，相關系統竟被長期關閉，連消防水泵也會一併暫停，他曾向上級反應，得到的回答竟是「為了方便工人出入避難梯」。

黃先生強調自己有逾十年行業經驗，對相關情況感到極為憂慮，曾多次向管理層反映，但未被重視，因此於5月14日選擇離職。他認為，這不僅是火災隱患，也帶來保安風險，因不明人士可輕易經側門進入大廈進行非法行為。

