影/怒轟快變成「垃圾之都」！藍議員邱于軒質疑：為何這些不法情事都在高雄？

高雄市知名風景區「月世界」，遭不肖業者偷倒數十噸垃圾淪為「垃圾山」，引發各界關注。對此，國民黨高雄市議員邱于軒直言，這一連串事情讓高雄都快變成「垃圾之都」，更質疑「為何這些不法的事情都發生在高雄？」

國民黨高雄市議員邱于軒。（圖／中天新聞）

邱于軒提到，繼美濃大峽谷、旗山廢棄物、大坪頂柏油山、燕巢也被廢棄物和垃圾淪陷，除了月世界之外，其他林地也被爆出非法掩埋垃圾，但高雄市環保局的SOP就是「震怒後清運」，她不禁要思考一件事，「為什麼都是在高雄？」

邱于軒質疑，一系列的不法情事、一系列的廢棄物全都往高雄倒嗎？那裁罰是否要修改？車輛控管是否要嚴格？我們應該正本清源的面對這些問題。高雄市政府說是台南的業者，那她就想問，「為什麼台南的業者不會往台南的山區去？這些不法的事情為何都發生在高雄？」

高雄月世界驚見垃圾山。（資料照／中天新聞）

邱于軒指出，一般而言，包括農業部或是其他很多中央主管機關，理論上都會有很多空拍科技的技術，高雄市政府也宣稱高雄市是「智慧城市」，這些容易被濫倒垃圾的熱區，是否要加強監控、監管，甚至是人為的巡視，都是經過這一系列的事件之後，市府要去檢討和面對的。

高雄市長陳其邁。（資料照／中天新聞）

邱于軒強調，嚴格重罰是一定要做的，但現在如何盡快彌補這樣的漏洞，不要再讓更多垃圾進到高雄，這是目前的當務之急。她呼籲陳其邁市府，除了檢視法律外，也得嚴格要求業者裝設GPS，從廢土、廢棄物到垃圾，只要是私家清運的都應該有跡可追，這樣才能真正的除惡務盡，否則高雄快變成垃圾之都、快被廢棄物掩埋了，這一點會讓高雄市民非常生氣與憤怒。

