(影) 怕戰爭罪上身? 國會要調下令時錄影 川普態度大轉彎甩鍋海格塞斯

[Newtalk新聞] 近日由於美國針對委內瑞拉船隻的襲擊，美國國防部長皮特．海格塞斯（Peter Hegseth）備受指責。9 月 2 日，美軍對一艘涉嫌運毒船隻進行了 4 次空襲，據《ABC News》報導，第一次攻擊造成船上 9 人喪命，船隻翻覆，約 40 分鐘後，發起第二次空襲擊斃 2 名生還者，後續又以兩次攻擊擊沉該艇。這起事件使海格塞斯面臨戰爭罪指控。





川普9月2日當天，曾在社群媒體上表示自己下令打擊。圖：翻攝自 X《Georgia DiPirro》





該指控係因後續的打擊，部分國會成員在機密簡報中觀看了紀錄影片，民主黨認為在首次攻擊導致船員大半死傷後，其餘成員應已失去抵抗能力，依照國際法應協助落海、遇難的戰鬥人員。先前川普政府將太陽集團（Cartel de los Soles）列為外國恐怖組織，就有繞開國際法的意思。共和黨則稱生還者打算「將船翻正後反擊」。

在週日公布的新國防法案中，該項立法者呼籲將「針對美國南方司令部責任區內，指定恐怖組織的未剪輯打擊影片」向參議院軍事委員會公開，並計畫暫緩五角大廈部分差旅預算。





美軍攻擊的諸多委內瑞拉快艇「運毒船」，已造成約80人死亡。 圖：翻攝自 @Aurora107E X 帳號





目前，海格塞斯對公開影片表現得不情不願，聲稱要「保護軍方使用的能力、技術和程序」，公開影片會暴露正在進行的行動。另一方面據《華盛頓郵報》表示，昨日（8）川普反悔了上週三說會公開影片的說法，把責任推給海格塞斯，表示「不管海格塞斯想怎麼做，我都沒意見。」，並再次強調「這是戰爭」。





民主黨籍眾議院軍事委員會成員亞當．史密斯（Adam Smith）據信了解過該影片，表示如果它被公開，所有人都會知道共和黨的主張完全錯誤。

