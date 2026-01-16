影/恆春車手自備點鈔機取120萬 遭警圍捕連豪車也被扣

恆春警分局昨(15)日偵破假投資詐騙案，成功在面交現場逮捕白姓、吳姓兩名車手，當場追回120多萬元贓款，並查扣奧迪豪車一部，估值約150萬元，讓被害人家屬感激不已。

恆春警分局昨(15)日偵破假投資詐騙案，成功在面交現場逮捕白姓、吳姓兩名車手，當場追回120多萬元贓款。（圖／警方提供）

據了解，警方獲悉轄內一名潛在被害人疑似遭投資詐騙，近日又準備面交120多萬元給車手，立即責由偵查隊及各所員警部署監控面交地點。警方在被害人與詐欺車手於本轄某鄉鎮面交時，當場逮獲白姓面交車手，並以優勢警力圍捕在附近接應的吳姓監控車手。

警方現場查獲詐欺贓款120餘萬元、人頭帳戶存摺三本、點鈔機一台及奧迪豪車一部。辦案人員表示，面交車手甚至自備點鈔機以清點贓款，因款項巨大，行徑相當囂張，怎料法網恢恢，連前往接應的監控車手都被一網打盡。

警方查扣奧迪豪車一部，估值約150萬元。（圖／警方提供）

恆警深入追查發現，該名被害人疑似遭遇網路詐騙，被慫恿購買虛擬貨幣進行投資，即便家人勸阻仍執迷不悟。詐欺集團再以須繳納保證金為藉口，要求被害人面交120多萬元。被害人家屬獲悉警方成功攔截後相當感謝，還特別傳訊向員警致謝，感謝警方幫家人保住這120多萬元鉅款。

警方詢問後認白、吳二嫌涉有嫌疑，將其依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台灣屏東地方檢察署偵辦，並建議聲請羈押，後續將持續擴大偵辦。

詐欺集團再以須繳納保證金為藉口，要求被害人面交120多萬元，遭警方成功攔截。（圖／警方提供）

警方詢問後認白、吳二嫌涉有嫌疑，將其依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台灣屏東地方檢察署偵辦，並建議聲請羈押。（圖／警方提供）

屏東縣警察局恆春分局長郭懷澤表示，詐欺集團會以「保證獲利」、「限時投資」等話術欺騙被害人,並要求「隱瞞用途」及「保密」，讓被害人在匯款時遭行員及員警識破。民眾在金融機構提領大筆款項或匯款時，會向行員假稱款項是支付貨款、裝潢費用或者購屋費用等等，不一而足，殊不知這都是詐欺集團為避免遭識破的伎倆。

郭懷澤呼籲，民眾切勿輕信投資虛擬貨幣及代操股票等，務必提高警覺，若發現類似情事，可撥打165反詐騙專線、110或向就近警察機關諮詢。若發現親友疑似遭詐騙，亦應出面向警方報案，恆春警察分局必當竭盡所能守護每位鄉親的生命及財產安全。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

