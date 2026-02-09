影/恍神？新竹東門派出所「遭貨車高速衝撞」

新竹市今（9日）上午發生一起駭人事件，有輛新竹貨運的貨車疑似司機恍神，竟然直接衝撞東門派出所的大門，人受困在嚴重變形毁損的車頭內。

事發現場。（圖/中天新聞）

據了解，肇事史姓司機現年50歲，事發在今天上午10點45分左右，他當下從東門圓環開進東門街時，疑似恍神不慎撞進旁邊的東門派出所，高速撞上派出所前側方梁柱。

事發現場。（圖/中天新聞）

猛烈的撞擊力道讓整間派出所也強烈搖晃，員警們也嚇到趕緊跑出來查看，史男整個人也困在全毀變形的車頭內，所幸被救出送醫後沒有大礙，經檢測他沒有酒駕，但究竟是恍神還是有其他因素肇事，警方正在調查釐清。

廣告 廣告

事發現場。（圖/中天新聞）

延伸閱讀

影/宜蘭市延平路深夜住宅火警！1人OHCA 疑似仍有1人受困

北投溫泉湯屋驚傳噩耗！女客泡湯身亡 男客送醫不治

網售「仙佛界職位」疑有女網友購買後輕生！警方已介入調查