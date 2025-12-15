影/恐怖軍火庫上路！轎車違規露餡 高雄警搜出槍械刀具

高雄市一名陳姓男子因停等紅燈時超越停止線，遭警方攔查後，在車內查獲鎮暴槍、空氣槍、高壓氣瓶、掃刀、鋸刀及球棒等多項武器，警方依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》將陳男逮捕送辦。

高雄市左營分局昨（14）日深夜攔查交通違規車輛，查獲車後座有刀械及槍枝，宛如行動軍火庫。 （圖／警方提供）

左營警分局文自派出所員警於十四日深夜十時許，在左營區文自路與重立路口執行巡邏勤務時，發現一輛自小客車停等紅燈超越停止線，遂上前攔檢。盤查過程中，員警目視可及車內後座置有疑似槍械及刀械物品，立即掏槍喝斥車內人員「不要動」，並通報快打部隊支援。

快打部隊六名警力隨即趕抵現場，共八名員警將該輛轎車團團圍住，現場一度引起民眾關注並拍下畫面上傳網路。警方要求車內四名男子下車接受檢查，經搜索確認槍械及刀具為四十六歲駕駛陳姓男子所有。

警方在陳男車內共查扣空氣槍一把、鎮暴槍一把、高壓氣瓶六罐、掃刀一把、鋸刀一把、菜刀及球棒兩組。陳男辯稱器械為友人寄放，但警方懷疑其說詞，未採信其辯解。

警方依現行犯將陳男逮捕，並附帶搜索車輛後移送橋頭地檢署偵辦，其餘三名乘客列為關係人製作詢問筆錄後釋回。警方也將空氣槍及鎮暴槍送鑑識中心鑑驗，掃刀依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》沒收，其餘器械則依《社會秩序維護法》沒入。

