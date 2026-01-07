影/恐怖！上海地鐵乘客「身上冒火」狂奔 行動電源自燃惹禍

大陸上海地鐵15號線上海西站1月5日發生行動電源自燃事件，一名男乘客隨身攜帶的行動電源突然起火，現場工作人員立即啟動應急處置程序，使用滅火器迅速將火勢撲滅，所幸整起事件未對地鐵正常營運秩序造成影響。

男乘客身上冒火衝下手扶梯。（圖／翻攝紅星新聞）

從網路流傳的現場監視器畫面顯示，該名男乘客從地鐵站大廳搭乘手扶電梯下行至月台層時，其外套一側已開始冒出明火。月台上等車的乘客察覺異狀後，紛紛迅速向一旁躲避。

據陸媒報導，引發自燃的行動電源為該乘客於去年12月購入，產品本身具備大陸3C認證標章，而事發當時該設備並未處於使用狀態。

男乘客羽絨外套被燒出大洞。（圖／翻攝紅星新聞）

專家指出，行動電源即使在靜置狀態下，仍可能因多種因素引發自燃。這些潛在風險包括內部短路、電芯或保護電路存在品質隱患、過往累積的物理損傷、環境溫度變化影響，以及先前不當充電所遺留的電池微損等。

由於風險可能潛藏於產品生命週期的各個環節，專家建議消費者在挑選和使用行動電源時應格外謹慎，多留一份心思、多把一道安全關卡，才能成為最有效的安全保障措施。

