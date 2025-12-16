(影) 恐攻引爆澳洲怒火! 總理遭控縱容反猶恐怖主義 川普、納坦雅胡也開轟

[Newtalk新聞] 澳洲近日發生震撼社會的反猶太恐怖攻擊事件後，國內外政治爭議迅速升溫。在澳洲民眾與反對派猛烈抨擊政府治安與反恐失職之際，澳洲總理艾班尼斯卻將矛頭轉向國內「極右翼勢力」，稱真正威脅來自保守主義與對其施政的激烈批評，引發更大反彈。





多名澳洲反對黨人士公開指責，總理在面對反猶太主義與伊斯蘭極端主義威脅時態度消極，甚至「刻意淡化問題」。他們直言，政府未能有效保護猶太社區，放任恐怖主義風險升高，「已不具備合格國家領導人的基本條件」。

美國總統川普也加入批評行列，直指澳洲政府親穆斯林、推動承認巴勒斯坦國的立場，助長了激進勢力氣焰，並間接導致此次恐怖屠殺。部分社群同時翻出澳洲總理於 2000 年曾參與伊斯蘭反猶遊行的歷史照片，再度引發輿論質疑其立場是否長期偏頗。





部分社群同時翻出澳洲總理於 2000 年曾參與伊斯蘭反猶遊行的歷史照片。 圖 : 翻攝自X帳號@Israelwaronhama





隨著相關影像與說法曝光，事件引發更深層的治安爭議。澳洲總理在受訪時坦言，安全部門事前已掌握槍手與恐怖組織存在聯繫，且其持有槍枝，卻未能有效阻止悲劇發生。另有現場影片顯示，事發當下有多名持槍執勤警察在場，卻長時間未立即介入，引發民眾對執法標準與決策的強烈質疑。





以色列總理納坦雅胡就此事件發表演說，透露四個月前即曾警告澳洲政府，若持續對反猶太極端主義採取寬容立場，將為國家安全帶來更大風險。他直言，這場恐怖屠殺「並非偶然」，國際社會早已預見其發生的可能性。





有網友指出，澳洲當局對穆斯林群體採取極為寬容的政策，甚至允許反猶抗議人士通過具有代表性的地標。 圖：翻攝自 @Israelwaronhama X 帳號





相較之下，澳洲總理在攻擊發生前多次強調「伊斯蘭恐懼症」才是主要威脅；事後首度公開談話則呼籲社會「團結一致」，並提出更嚴格的槍枝管制政策，其言行再度引發爭議。





事件也在美國引發強烈政治回響。佛羅里達州共和黨眾議員蘭迪．芬恩呼籲，美國應對穆斯林移民實施全面旅行禁令，並大規模驅逐合法與非法移民，甚至撤銷部分人的公民身分。他聲稱，一連串伊斯蘭恐怖攻擊與近期遭挫敗的爆炸陰謀，證明「多元化與 DEI 政策已成為國安風險」。

