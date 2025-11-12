(影) 恐攻釀近40傷亡! 伊斯蘭堡法院遭巴塔自殺炸彈客襲擊 巴基斯坦揚言報復

[Newtalk新聞] 當地時間 11 日，巴基斯坦首都伊斯蘭堡發生一起自殺式炸彈恐怖攻擊事件，造成近 40 人的傷亡。事件發生後不久，巴基斯坦塔利班組織隨即公開承認為該起事件負責，並揚言將繼續攻擊「執行非伊斯蘭法律」的法官與官員。巴基斯坦當局則宣布與阿富汗塔利班政權進入「戰爭狀態」，並準備策畫針對塔利班組織的報復行動。





白俄羅斯媒體《NEXTA》在 X 上發布推文指出，此次恐怖攻擊發生在伊斯蘭堡的地方法院，一輛停靠在法院外的警車被自殺炸彈客引爆，總計導致 12 人死亡、 27 人受傷，法院周邊地區也遭到嚴重的破壞。針對此次的恐怖攻擊事件，巴基斯坦內政部透過聲明表示，該名自殺炸彈客原先計畫進入法院襲擊司法人員，但由於受到阻攔，只能在法院入口引爆炸彈。

廣告 廣告





巴基斯坦塔利班組織不斷發動恐怖攻擊事件，一台裝滿爆炸物的車輛直接衝撞巴基斯坦軍方的車隊，造成 16 人死亡、超過 20 人受傷。 圖：翻攝自 騰訊網 田柳 Talk





與此同時，巴基斯坦塔利班也發布聲明，宣稱對此次的恐怖攻擊事件負責。該聲明表示，巴基斯坦塔利班希望在該國建立伊斯蘭教法統治的環境，強調在目標達成前，該組織將繼續襲擊「執行非伊斯蘭法律」的巴基斯坦法官與官員。





在恐怖攻擊事件發生後，巴基斯坦國防部長赫瓦賈．阿西夫 ( Khawaja Asif ) 也公開針對塔利班組織進行批評。阿西夫認為，在近期一系列恐怖攻擊事件發生後，巴基斯坦當局已經與阿富汗的塔利班政權處於「實際上的戰爭狀態」，「我們可能對阿富汗採取報復行動」。





巴基斯坦和阿富汗之間的戰火，實際是由巴基斯坦塔利班點燃。 圖：翻攝自躬耕牛





另一方面，X 推主「RKM」也發布推文表示，隨著近期巴基斯坦境內的恐怖襲擊事件發生頻率不斷提升，巴基斯坦準備在西北部的瓦濟里斯坦地區發起「短期戰爭」，針對巴基斯坦塔利班以及俾路支解放軍等武裝份子進行打擊。巴基斯坦總理夏巴茲．謝里夫 ( Shehbaz Sharif ) 也公開批評，認為印度暗中支持巴基斯坦境內的恐怖組織，並協助其發起恐怖攻擊。





雖然巴基斯坦方面宣稱將針對恐怖襲擊事件展開報復，但有分析人士接受《NEXTA》採訪時表示，一旦巴基斯坦決定攻擊阿富汗，該國將同時陷入與阿富汗、印度兩線作戰的風險之中。另外，該名分析人士也認為，除了印度、阿富汗外，巴基斯坦境內的俾路支、普什圖族分離主義者也將對伊斯蘭堡帶來巨大的困擾，「巴基斯坦當局可能很難同時應對上述威脅」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

已做好對普丁開戰準備! 德軍司令 : 隨時協助向俄羅斯邊境部署80萬北約部隊

控烏用300萬美金誘米格-31飛行員駕機投降! 俄戰機攜匕首導彈炸基輔報復