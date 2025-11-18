影/恫嚇日本？解放軍發片「槍已上膛劍已出鞘」：時刻準備打勝仗

日本首相高市早苗近日關於「台灣有事」的言論，引發向來敏感的中日關係進一步惡化。在此之際，解放軍中部戰區空軍昨（17）日發布「槍已上膛劍已出鞘」影片，秀軍事肌肉聲稱，「時刻準備打勝仗」。

解放軍中部空軍發布影片。（圖／翻攝微博@中國新聞網）

在這段約39秒的影片中，除展示包括殲-20、飛彈等軍備以及官兵演習等畫面，還配上軍歌《戰鬥就在下一秒》。歌詞提到，「戰爭就在下一秒，打贏才有資格聊，說得再多講再好，衝上戰場見分曉。戰爭就在下一秒，必勝的決心時刻對表，說打就打說幹就幹，勝利是最終目標！」

中部戰區空軍是解放軍中部戰區下轄的空軍力量，駐地在北京市，主要負責拱衛首都防務及空域的安全。

中日關係近期因高市早苗針對「台灣有事」的表態，以及隨後大陸駐大阪總領事薛劍揚言要「斬首」高市的恐嚇性驚悚發言，陷入高度緊張。除了大陸外交部大動作發布避免赴日旅遊的提醒，教育部建議謹慎規劃赴日留學安排，官媒等喉舌還接連發出對高市早苗的攻擊或警告。

此外，大陸海事局發布航行警告，今（18）日起連續8天在黃海南部進行實彈射擊，禁止駛入。射擊範圍位於江蘇連雲港東北外海，介於連雲港與山東日照之間的近海海域。

另一方面，日本駐陸大使館也向在陸日本公民發布「安全對策」，指出鑑於近來陸媒對日中關係的報導，提醒日本公民外出時務必提高警惕。

