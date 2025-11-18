影/恫嚇日本？解放軍發片「槍已上膛劍已出鞘」：時刻準備打勝仗
日本首相高市早苗近日關於「台灣有事」的言論，引發向來敏感的中日關係進一步惡化。在此之際，解放軍中部戰區空軍昨（17）日發布「槍已上膛劍已出鞘」影片，秀軍事肌肉聲稱，「時刻準備打勝仗」。
在這段約39秒的影片中，除展示包括殲-20、飛彈等軍備以及官兵演習等畫面，還配上軍歌《戰鬥就在下一秒》。歌詞提到，「戰爭就在下一秒，打贏才有資格聊，說得再多講再好，衝上戰場見分曉。戰爭就在下一秒，必勝的決心時刻對表，說打就打說幹就幹，勝利是最終目標！」
中部戰區空軍是解放軍中部戰區下轄的空軍力量，駐地在北京市，主要負責拱衛首都防務及空域的安全。
中日關係近期因高市早苗針對「台灣有事」的表態，以及隨後大陸駐大阪總領事薛劍揚言要「斬首」高市的恐嚇性驚悚發言，陷入高度緊張。除了大陸外交部大動作發布避免赴日旅遊的提醒，教育部建議謹慎規劃赴日留學安排，官媒等喉舌還接連發出對高市早苗的攻擊或警告。
此外，大陸海事局發布航行警告，今（18）日起連續8天在黃海南部進行實彈射擊，禁止駛入。射擊範圍位於江蘇連雲港東北外海，介於連雲港與山東日照之間的近海海域。
另一方面，日本駐陸大使館也向在陸日本公民發布「安全對策」，指出鑑於近來陸媒對日中關係的報導，提醒日本公民外出時務必提高警惕。
即時中心／林韋慈報導日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰昨（17）日赴北京，預計今日與中國進行協商，中日關係因「台灣有事論」再現矛盾。美國退將蒙哥馬利（Mark Montgomery）在華府智庫「捍衛民主基金會」（FDD）表示，高市早苗並非推動日本對台策略的啟動者，而是繼承日本前首相安倍晉三的觀點，「若中國成功脅迫台灣，勢必對日本構成生存威脅」。民視 ・ 5 小時前
中日兩國近來因台灣議題陷入外交僵局，兩國外交官員今（18）日在北京舉行磋商。大陸外交部今下午再敦促日方收回「錯誤言論」，「給中國人民一個明確的交代」。中天新聞網 ・ 1 小時前
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」。現在中國又有新動作，中共中央軍委機關報《解放軍報》昨（16）日放話，「若武力介入台海，日本全國都有淪為戰場的風險」，前《環球時報》總編輯胡錫進就指出，這是「前所未有的警告」，並表示高市早苗若一意孤行，拒絕撤回錯誤言論，他相信中方還有進一步的施壓措施可以選擇，包括「實施三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
即時中心／林耿郁報導日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發中國強烈反彈，雙邊關係緊張升高。對此日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰親自飛抵北京，預計與中國外交部亞洲司長劉勁松等官員展開會談，試圖為當前局勢尋求降溫空間。民視 ・ 11 小時前
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近期在國會備詢時，因發表「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態的言論，引發北京強烈不滿，頻頻祭出反制措施，包括呼籲中國民眾勿去日本旅行。日中關係持續緊張之際，日本...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
日本首相高市早苗關於「台灣有事」的言論引發中國強烈反彈，官方也對民眾赴日旅遊、留學等發布警示，但仍有許多國民前往日本。一名男子週日（11/16）發布在東京市區揮舞五星旗的影片，但引來中國網友群起嘲諷，部分留言說「簽證門檻就是這樣被拉高的」。太報 ・ 1 天前
木原稔今日再度重申，首相高市早苗不會撤回「台灣有事」相關發言，並強調其言論並不會改變日本政府以往的立場！放言 Fount Media ・ 1 小時前
日中關係正因日本首相高市早苗的「台灣有事」發言陷入緊張之際，日本防衛省週一（11/17）證實，美軍自9月起部署於日本山口縣的泰風中程飛彈發射系統已全數撤離。由於該系統可向1600公里外的目標發射戰斧巡弋飛彈，北京、上海等城市均在其射程範圍內，一度引發中國與俄羅斯抗議。太報 ・ 2 小時前
針對中國因中日關係緊張，宣布在黃海連續進行實彈射擊等軍事威脅，國防部作計室聯合作戰處副處長許志宏今天（18日）表示，國軍已運用聯合情監偵系統，先行研判共軍真實行動意圖，並循管道發布動態，確保國家安全。鏡新聞 ・ 5 小時前
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前在發表「台灣有事論」，暗示不排除動用自衛隊介入台海衝突，引發中國強烈不滿，導致中日關係緊張，雙方互不退讓。對此，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰親自飛抵北京，預計與中國外交部亞洲司長劉勁松等官員今(18)日展開會談，試圖為當前局勢尋求降溫空間。 本月7日，日本眾議院預算委員會進行首相質詢與答辯會議，在野立憲民主黨議員岡田克也詢問高市早苗有關可能的台灣發生「緊急事態」。高市以首相身份表示，如果台灣發生可能構成日本的「存亡危機事態」，那麼日本自衛隊可藉由集體自衛權行使，動用武力介入台海衝突。 針對高市發言，北京當局接連幾天透過各種方式表示不滿。一方面召回中國駐日大使，另一方面透過各種宣傳管道暗示，日本若介入台海衝突，恐對日本本土發生嚴重的後果。 面對中日關係因「台灣有事論」而產生緊張，日本外務省亞太局局長金井正彰於昨日飛抵北京，預計今日將和中國外交部亞洲司長劉勁松等官員展開會談，試圖為當前局勢尋求降溫空間。 根據NHK引述日本政府消息人士透露，金井局長在今日會談中將重申，日本並未改變對華一貫態度。同時表明，即時雙方在安全保障、台灣問題上存在「根本新頭殼 ・ 7 小時前
網紅館長陳之漢，近日被員工「大師兄」李慶元等人影射，疑似與對岸有「特殊互動」，還提醒他，「可能最近就會被國安局辦」。如今，李慶元在沉寂兩天之後，也向《TVBS》獨家透露，自己跟總監吳明鑒，都已經被相關單位約談過。TVBS新聞網 ・ 20 小時前
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導中國棒球城市聯賽(CPB)將於2026年開打，傳出我國前旅美天才投手曹錦輝、前中職球星林益全赫然在台灣球員選秀名單中，對此，...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
日本首相高市早苗在國會答詢時發表「台灣有事，可能構成存亡危機事態」言論，引起中國大陸不滿。大陸更將在明（17日）起於黃海中部進行3天實彈射擊。前海軍艦長呂禮詩看到軍演範圍表示，大陸這次黃海軍演，就是提醒一下、敲打一下。中時新聞網 ・ 1 天前
（中央社東京18日綜合外電報導）日本首相高市早苗日前「台灣有事」的相關發言引發中日關係緊張，中國日本商會呼籲兩國政府透過更良好的溝通改善關係。中央社 ・ 6 小時前
即時中心／梁博超報導日相高市早苗表明「台灣有事可能構成日本存亡危機」引發中國政府不滿，中國外交部領事司發出罕見公告，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」；根據《南華早報》報導，中國多家航空公司至今共取消了超過49萬張前往日本的機票，約佔總預訂量32％。對此，日本旅遊達人林氏璧指出，若消息為真「會是非常非常顯著的影響」；他強調，日本旅遊有事、就是台灣有事，「各位朋友，大家應該知道要做什麼了吧？日本機票買起來！」民視 ・ 4 小時前
日本首相高市早苗在國會答詢時有關「台灣有事」，可能構成日本「存亡危機事態」，引發中日關係惡化，大陸更將在明（17）日起於黃海中部進行3天實彈射擊。對此，台大政治系教授左正東認為，共軍的黃海實彈演習不常發生、其非同小可，因為該地離北京較近，對大陸非常重要，也有非常高度性的政治意涵，此外，此演習還會有1後座力，因中韓在黃海的摩擦持續增加，這是否會增強韓國國內「要裝備核潛艇、核武裝」的輿論，關鍵還是在美國總統川普。中時新聞網 ・ 1 天前
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（18）日加權指數開低震盪走低，截至上午11點25分，暫收26,894.38點，重挫552.93點、跌幅2.01%。觀察大盤類股走勢，...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
民進黨立委王世堅，過去擔任台北市議員質詢時金句不斷，其中不少金句更被中國網友拿來做梗圖及AI影片，甚至還被譜上曲，成為夯曲《沒出息》。不過，王世堅被問到是否支持禁止抖音防止中國統戰，他霸氣表示我們也可以統戰回去。沒想到，王世堅的金句真的出現在中共海軍軍艦上，網友笑稱「真的統戰回去」！太報 ・ 21 小時前