影/悍婦沒掛號「闖診間嗆名醫」！ po文取暖遭嗆爆秒刪

近日在高雄阮綜合醫院爆發醫病衝突事件，有位許姓女子未掛號就闖入診間，卻要求黃姓名醫解釋母親病情，遭拒後情緒激動還嗆醫師「缺錢嗎？」，事後更將過程po網「公審」醫師，結果自己反成箭靶遭嗆爆刪文。

該位名醫慘遭找麻煩。

許女在衝突過後，把經過po到「爆料公社公開版」公開版，表示她88歲的母親是老人低收入戶，在事發前一天，居服員陪同她母親看診時，醫師要求家屬親自來了解病情，隔天她陪母親到醫院輸血，想趁機詢問病情，在門口等了1個多小時，卻被告知「要重新掛號」。

該位名醫慘遭找麻煩。

許女強調，她不是在意掛號費用，而是醫師的冷漠回應：「你沒來過，不要問那麼多，高齡了，缺血補血就好」讓她感到難過，她憤怒質疑：「這樣的制度與態度，讓人懷疑健保資源到底用在哪裡？難道病人與家屬的關懷，就不值得一提嗎？」她呼籲台灣醫療體系除了制度與流程，能多一份人心與同理。

許女po網公審反遭嗆爆。

但被指控態度差的黃醫師，則是憤怒表示是對方未掛號就闖入診間，不停敲門要求解釋病情，由於依照相關規定，沒有掛號就無法查詢病歷紀錄，因此他無法解釋病情，才請對方掛號再進來，豈料許女竟在門診外咆哮1個多小時，不斷喊著：「醫師是很缺錢嗎？」、「醫院很缺錢嗎？」、「問幾個問題也要掛號收錢？」、「有這樣當醫師的嗎？」、「是在藉機跟健保局要錢嗎？」導致他看診過程一直被這種辱罵聲干擾，「當醫師需要這樣被羞辱嗎？」因此他事後也通知院方掛號處，在病歷上加註記，這對母女終身不得掛他的門診或住院在他名下，同時對許女提告妨礙名譽。

黃醫師的說法也旋即被流傳在「社會事新聞影音」上的影片證實，許女的取暖貼文中隻字未提自己鬧場的行為，也讓她本來想炎上醫師的目地完全失敗，反而讓她自己變成被炎上的對象。網友一片倒怒斥：「騙很大」、「難怪被修理到刪文」、「當外面乖乖掛號排隊的人傻子嗎？」、「沒掛號就沒辦法調病歷，你當醫師會通靈哦」、「怎麼不敢提自己的作為啊」、「原來在外面大吼大叫叫做耐心等待，學到了」、「用低收用健保用長照3.0，然後一副全世界都欠她的，連掛號也不肯」，最後許女已狼狽刪文。

