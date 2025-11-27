影/悚！雲林騎士「高速撞擊嵌入貨車尾」慘死

雲林縣莿桐鄉台一丁線上昨（26日）晚間發生死亡車禍，有位中年男子騎機車途經該處時，疑似視線不佳或是反應不及，撞上違停在路邊的大貨車，連人帶車高速「嵌入」，經搶救後仍因傷重宣告不治。

車禍現場。 （圖／中天新聞）

40歲廖姓男子騎乘機車行經台一丁線時，疑似因視線不佳或反應不及，直接撞上路旁違規停放的自用大貨車，送醫急救後仍傷重不治。

車禍現場。 （圖／中天新聞）

根據斗六分局調查，事發時間為昨日傍晚6時05分許,廖男沿著台一丁線朝斗六方向騎行，行經莿桐鄉路段時突然失控，整輛機車以極大力道撞擊張姓男子違停的貨車尾部。從現場畫面可見，機車車身幾乎有一半嵌入貨車後方，車頭更因撞擊力道過猛而脫落，場面相當驚悚。

廣告 廣告

車禍現場。 （圖／中天新聞）

接獲報案後，警消人員火速趕抵現場，利用破壞器材將受困的廖男從變形的車體中救出，隨即送往醫院進行搶救，可惜最終仍回天乏術。目前全案已交由斗六分局交通小隊專責調查，以釐清雙方肇事責任歸屬。

車禍現場。 （圖／中天新聞）

貨車駕駛張男事後表示，當時他將車輛臨停在路邊，人則進入附近的農業行洽談公事，突然聽見一聲巨響，趕緊跑出來查看，才驚覺有機車騎士撞上自己的貨車，立刻撥打110報警處理。

車禍現場。 （圖／中天新聞）

警方特別提醒，用路人行駛時務必遵守交通法規，保持安全車速並注意路況變化，隨時留意前方及周遭車輛動態，才能有效預防意外發生，確保自己與他人的生命財產安全。

延伸閱讀

影/輪胎掉了還繼續開！高雄男追撞前車恐挨罰7200元

獨/竹南車站驚見大火！「烈焰繞屋」驚悚畫面曝光

裝甲兵獨攀八唐縱走失聯6天 奇蹟生還全靠3根能量棒