影/悚！雲林騎士「高速撞擊嵌入貨車尾」慘死
雲林縣莿桐鄉台一丁線上昨（26日）晚間發生死亡車禍，有位中年男子騎機車途經該處時，疑似視線不佳或是反應不及，撞上違停在路邊的大貨車，連人帶車高速「嵌入」，經搶救後仍因傷重宣告不治。
40歲廖姓男子騎乘機車行經台一丁線時，疑似因視線不佳或反應不及，直接撞上路旁違規停放的自用大貨車，送醫急救後仍傷重不治。
根據斗六分局調查，事發時間為昨日傍晚6時05分許,廖男沿著台一丁線朝斗六方向騎行，行經莿桐鄉路段時突然失控，整輛機車以極大力道撞擊張姓男子違停的貨車尾部。從現場畫面可見，機車車身幾乎有一半嵌入貨車後方，車頭更因撞擊力道過猛而脫落，場面相當驚悚。
接獲報案後，警消人員火速趕抵現場，利用破壞器材將受困的廖男從變形的車體中救出，隨即送往醫院進行搶救，可惜最終仍回天乏術。目前全案已交由斗六分局交通小隊專責調查，以釐清雙方肇事責任歸屬。
貨車駕駛張男事後表示，當時他將車輛臨停在路邊，人則進入附近的農業行洽談公事，突然聽見一聲巨響，趕緊跑出來查看，才驚覺有機車騎士撞上自己的貨車，立刻撥打110報警處理。
警方特別提醒，用路人行駛時務必遵守交通法規，保持安全車速並注意路況變化，隨時留意前方及周遭車輛動態，才能有效預防意外發生，確保自己與他人的生命財產安全。
延伸閱讀
影/輪胎掉了還繼續開！高雄男追撞前車恐挨罰7200元
獨/竹南車站驚見大火！「烈焰繞屋」驚悚畫面曝光
裝甲兵獨攀八唐縱走失聯6天 奇蹟生還全靠3根能量棒
其他人也在看
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 1 小時前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。中天新聞網 ・ 5 小時前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 2 小時前
高雄藝術家「花生木雕」太逼真！ 寄日本參賽遭海關誤扣
67歲曾慶棟喜愛藍染與雕刻，為現任高雄國際藝術學會常務監事，他回憶，八八風災後看見大量漂流木，在太太鼓勵下萌生讓木材重獲新生的想法，決定投入創作，拜劉兆明為師，從此踏入雕刻領域。自幼在農村長大的他，因童年剝花生的記憶而對農作物特別有感，他從葉片創作起步，後...CTWANT ・ 1 天前
黃子佼開車撞傷女騎士逕自離場涉肇逃 新北檢偵結起訴
藝人黃子佼今年8月間在新北市三重區開車與機車發生碰撞，導致女騎士人車倒地，臉部及手部多處受傷，事故發生後黃子佼卻未下車查看，直接駕車離去。新北地檢署今天偵查終結，依刑法肇事逃逸罪起訴黃子佼。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 21 小時前
「牙醫教父」僱17密醫詐健保5700萬 洗錢29億買豪宅名車
國內知名連鎖牙醫集團「Abc牙醫聯盟」爆發重大弊案，高雄地檢署調查發現，有「牙醫教父」之稱的創辦人謝尚廷不僅聘用17名未具牙醫師資格的「海歸密醫」看診、詐領健保費5700多萬元，更與家族成員共謀，透過人頭公司與假分紅手法洗錢近29億元。高雄地檢署於11月26日偵結，依洗錢、詐欺等罪名，將謝尚廷兄妹3人等共26人全數起訴。中天新聞網 ・ 1 天前
黃子佼與全數被害人和解！ 聲明致歉：一時「愚蠢好奇」讓我痛失妻女、事業
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黃子佼先前因違法持有2259部未成年性影像，一審遭判8個月，全案仍在上訴中；黃子佼今（24）日透過律師發出聲明，證實已...FTNN新聞網 ・ 2 天前
黃明志保釋期滿！「謝侑芯屍檢報告」成警方關鍵下一步
馬來西亞歌手黃明志涉入台籍網紅謝侑芯命案，今（26日）警方口頭保釋期滿，如果謝侑芯的完整屍檢報告尚未出爐，警方可以再次延長黃明志的保釋期。中時新聞網 ・ 1 天前
黃子佼算輕判？律師嘆「4年賭1事」：這個緩刑確實不好拿
藝人黃子佼被控非法購買、持有未成年人性影像案，高等法院25日二審判決黃子佼1年6月有期徒刑，緩刑4年，全案可上訴。而開庭前夕，他也透過律師表示「已與全數被害人和解」。對此，律師李怡貞也感嘆「雖然是拿到緩刑，這個緩刑確實不好拿」，就是賭他這四年能不能克制自己。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港大火開始追責！涉案工程公司被查抄
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑大火，傷亡人數持續攀升，37歲的消防員何偉豪因此殉職，生前陽光溫暖的形象深植同事心中，不少同袍都含淚哀悼，希望他一路好走。與此同時，香港政府也展開究責行動，不只以「...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
黃國昌涉貪證據浮現 臺雅案關鍵人爆3立委拿錢｜#鏡新聞
民眾黨主席黃國昌利用凱思國際收錢辦事涉嫌貪汙，鏡週刊再爆對價關鍵人證已浮上檯面，臺雅詐騙案已故老董鄭姓特助指出，他早聽聞臺雅高層找了3名立委砸200萬元要求檢調辦他，一旦說詞經檢調印證，不論將來法院判鄭男有罪獲無罪，都不會改變黃國昌涉貪的事實。鏡新聞 ・ 1 天前
香港大火、工人抽菸片瘋傳！外媒再批竹鷹架
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑五級大火，截至27日清晨8點左右，已知造成至少44人死亡，279人失蹤，死傷人數恐持續攀升，關於起火原因，不少香港人指控疑似與工人不聽勸阻，在施工地抽菸有關，相關影...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
海軍女士官墜樓亡…母來不及見最後一面：曝生前罣礙
上有老下有小。高雄左營區昨（25）日上午驚傳一名女子墜樓死亡；經確認，死者為28歲海軍陸戰隊女士官，休假期間，陳屍在基地外宿舍草皮，母親接獲通知趕到醫院，卻沒能見上最後一面淚崩。據悉，死者生前獨立扶養小孩，噩耗降臨，該如何向小孩解釋，媽媽已不在的事實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
嘉義診所涉詐領健保88萬 老醫師、夫妻檔3人遭起訴
嘉義縣布袋鎮一間診所遭檢調查出，長期以未實際到診民眾的健保卡刷卡申報健保費用，並以免費提供維骨力、鈣片等保健品作為誘因，吸引居家照顧員持長輩健保卡取藥。全案自2020年1月至2025年2月間，詐領健保相關費用共88萬餘元，嘉義地檢署將78歲曾姓醫師與負責人黃姓男子、白姓女子夫妻提起公訴。中天新聞網 ・ 1 天前
香港大火／宏福苑大火！37歲消防員殉職7人傷 黃秋生4字留言為香港消防打氣
香港新界大埔區宏福苑昨（26日）下午發生嚴重火災，多棟大樓被焚毀，造成重大傷亡。一名參與救援行動的37歲消防員不幸殉職，另有7名消防人員受傷；因事故嚴重，消防當局將火警列為5級（最高級）緊急事故。消息傳出後，香港演員黃秋生也在臉書發文，向前線救災人員表達敬意與哀悼。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
LIVE／還在燒！香港宏福苑27樓又有火苗竄出 雲梯車升空灌救
即時中心／林韋慈報導香港新界大埔昨（26）日宏福苑大火已持續20個小時，但火勢仍未完全控制；死亡人數已更新為44人、279人失聯，一名消防員已殉職。相關單位在建築外發現不防火裝修材料，懷疑就是這些材料讓火勢迅速蔓延；3名建築公司的高層已經涉誤殺被捕。民視 ・ 3 小時前
香港惡火狂燒「屋內視角曝光」！受困者無助等救援…被嗆到狂咳嗽
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生五級大火，火勢延著低樓層竹棚架一路往上蔓延，造成44人喪命、279人失聯悲劇。今（27）日網路上還流傳屋內視角影片，看到大廈火勢狂燒、煙霧瀰漫，受困者急忙關閉窗戶，且不停咳嗽。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
香港大埔宏福苑火災為何這麼嚴重？《衛報》分析: 竹製鷹架疑助火勢蔓延
[Newtalk新聞] 香港新界大埔宏福苑周三（26 日）下午發生嚴重火災，已造成至少 44 人死亡，數十人傷勢危急，目前仍有近 280 人失蹤。案發當時，火勢迅速蔓延，最先自宏昌閣外牆的竹製鷹架起火，火勢迅速蔓延至至少五棟建築，造成重大損失。 據了解，該住宅區由八棟 31 層高的樓宇組成，共約 2,000 個單位，居住人口約 4,800 人。目前火災原因尚待調查，然而《衛報》分析指出，從建築外部看到大量的竹製鷹架及綠色建築網，這可能加速火勢擴散。 香港是全球少數仍廣泛使用竹材進行建築的城市之一。當地建築常見以竹竿和紮帶搭建的鷹架，既輕便又成本低廉，也被視為一種傳統工藝和文化象徵。早在兩千年前的漢代捲軸畫中，就有竹塔建築的描繪。 然而，由於竹材易燃，安全隱患逐漸引起關注。官方數據顯示，自 2018 年以來，涉及竹製鷹架的工業事故，已造成 23 人死亡。今年三月，香港政府宣布將逐步淘汰竹材，改用耐火鋼材，並規定公共建築工程中 50% 的框架結構必須採用金屬材料，以提升建築安全並適應潮濕氣候。 對此，香港九龍竹鷹架工人聯合會曾表示反對棄用竹材。他們指出，竹竿形狀各異，搭建鷹架需師傅精湛技藝新頭殼 ・ 1 小時前
最新／香港宏福苑大火奪44命、279人失聯 大埔11校今停課
即時中心／劉朝陽報導香港大埔世紀大火，經過燃燒10小時之後火勢於今晨受到控制，但仍有零星火種燃燒。今晨6點官方報告，大火已導致44人死亡、58人受傷，其中15人命危，另還有279人失聯。並且此死傷和失聯人數有可能攀升。民視 ・ 4 小時前