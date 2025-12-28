影/悚！高雄保全遭垃圾車迎面撞死 情侶吶喊仍難挽憾事

高雄市左營區昨（27日）發生不幸事件，有位盡忠職守的社區保全，協助住戶倒垃圾時，慘遭垃圾車迎面撞飛，重創送醫不治，事發瞬間的監視器畫面曝光，只見一旁雙載男女看到保全被輾過，嚇得連忙喊叫但仍阻止不了。

車禍現場。 （圖／警方提供）

左營分局指出，事發在民族一路跟重愛路交叉口，昨晚8點接獲報案後，迅速派員會同救護人員趕往，抵達後發現傷者已經沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救仍宣告不治。

車禍現場。 （圖／警方提供）

而警方查出死者68歲、姓莊，在某社區當保全，當時站在由39歲盧姓男子駕駛的垃圾車前方，協助社區住戶倒垃圾跟疏導人潮及交管，豈料盧男疑似沒注意車前狀況就起步，直接把莊男撞成重傷，當場昏迷不醒，最後仍是救不回來，魂斷在昨晚10點15分。

事發瞬間的監視器畫面也曝光，只見垃圾車輾過莊男的瞬間，一旁剛好有一對男女共乘機車在等紅燈，見狀嚇得趕緊對盧男大喊，但已經來不及，盧男當場被檢測酒精濃度，酒測值為0，後來被警方帶回偵訊，已經依涉犯《刑法》過失致死罪，移送橋頭地檢署偵辦。

