影/悚！高雄女遭水泥車拖行「雙腳血肉模糊」搶救中

目前還在醫院跟死神拔河！昨（8日）傍晚在高雄市大寮區發生慘烈車禍，有位阿嬤騎腳踏車返家途中，慘遭水泥預拌車從後面輾過，僅僅3秒鐘的時間雙腳被輾成血肉模糊。

慘烈的車禍現場。 （圖／中天新聞）

據大寮警方指出，事發的地點在萬丹路跟捷西路交叉口，肇事的55歲莊姓駕駛，當時開著水泥預拌車，於傍晚5點22分左右，在萬丹路上要右轉捷西路時，輾過前方同向行駛、騎著腳踏車的69歲顏姓阿嬤，顏女當場倒地。

撞擊瞬間。 （圖／中天新聞）

但疑似視覺死角，莊男竟沒發現有撞到人，又把顏女往前拖行幾公尺，導致雙腿被輾到血肉模糊，據《三立新聞網》的報導，一旁的目擊者驚魂未定表示：「好好的一個人，三秒過後腳就沒了，留下一地的碎肉」，所幸一旁剛好有下班騎車經過的護理師，趕緊上前幫忙止血，直到救護人員趕來接手。

慘烈的車禍現場。 （圖／中天新聞）

顏姓阿嬤的老公得知噩耗，趕緊前往醫院了解狀況，但顏女目前仍在醫院手術搶救，莊男對自己闖下大禍不發一語，據了解，他當時是要開車去卸下裝載的材料，經檢測他沒喝酒，不過路口監視器沒拍到莊男行車當下是否為綠燈，目前交通隊仍在釐清事發的肇責歸屬跟經過。

慘烈的車禍現場。 （圖／中天新聞）

