影/您的小籠包來了！店員留蒸籠蓋端走小籠包 他看傻眼

日本動漫《GTO麻辣教師》「恐怖的燒賣」真實上演！一名男客人在高雄小港某鍋貼店用餐，店員送上小籠包後，竟然只留下蒸籠蓋，小籠包本體端回去，男客見狀超傻眼，影片曝光後引起熱議。

店員送餐，卻把本體食物帶走，留下蒸籠蓋。（圖／翻攝自threads@hanson.23）

一名網友在threads分享一段影片，只見男客人在高雄小港某鍋貼店用餐，點一籠小籠包，店員當下拿著小籠包送餐時，男子還對著他點頭致謝，怎料店員端上桌後，竟然只留下蒸籠蓋，隨後把小籠包本體端回去，男客人見狀後一臉傻眼，甚至還默默拿起蒸籠蓋看了一下，確認是不是食物黏在蓋子內。

男客人一臉茫然，甚至把蒸籠蓋拿起來瞧瞧，確認是不是食物黏在蓋子背面。（圖／翻攝自threads@hanson.23）

爆笑畫面曝光後，立刻引發大批網友熱議，截至目前已有18萬名網友按讚，「笑到不行了 服務生好淡定自然從從容容」、「店員：你點的小籠蓋來了」、「看哭了 他寧願相信湯包在蓋子裡面 也不相信是店員拿錯」、「有時候上班真的會這樣欸，我是收了錢，然後客人買的東西再拿回櫃檯」。

該名男客人也在留言區回覆說後來有順利吃到，甚至打趣表示「找了快10分鐘結果在隔壁桌」。此外，店家也分享此影片到粉專，貼文自嘲寫道：「您點的小籠蓋來了」。

《GTO麻辣教師》是一部非常經典的日本動漫，其中一集經典搞笑橋段「恐怖的燒賣」更讓人印象深刻，講述相傳在某個城鎮裡有一間用人肉製作的燒賣店家，男子不信邪買一盒回家，怎料回家途中心裡發毛，數度打開盒子發現燒賣陸續消失，最後仔細一看才驚覺「原來燒賣全部黏附在盒蓋上面」，一切都是自己嚇自己，虛驚一場。而網友們看見該名男客人遇到的荒謬事件，也立刻聯想到該部動漫。

