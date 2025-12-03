影》悶燒13天！烏樹林廢棄物燒掉「5層樓」 拚明午撲滅

烏樹林暫置場目前只剩一小座山仍悶燒，預計明天中午前就能全部撲滅。（環保局提供／曹婷婷台南傳真）

丹娜絲颱風重創台南，衍生近30萬噸廢棄物暫置台南後壁烏樹林國防部管理土地，上月21日晚間失火，到今天已持續悶燒13天，不過，隨著這兩天在現地挖壕溝將高溫廢棄物降溫，加快處理速度，目前僅剩一小座山、約500平方公尺仍悶燒，整座垃圾山更從7樓高燒到變2樓，環保局、消防局力拚明天中午前全數撲滅。

後壁烏樹林暫置場火災悶燒近2周以來，也燒出空污和民怨，連日市區民眾都抱怨空氣瀰漫臭味，儘管空品監測並無明顯異狀，但還是很難讓民眾信服，如今也傳出緊鄰火場的農田、植物都蒙上一層灰，市議員李宗翰今天也率農業局人員到場實地會勘。

這一把火也燒出許多各界質疑聲浪，環境部長彭啓明更兩度南下親赴現場，核定2.6億元經費協助南市府，此外，他也強調針對類似火災，將與消防專家研議這種深層蓄熱的大型易燃物，有無其他更先進的救災模式或更好的預防方式。

環保局表示，外界對於這場火災有許多不正確的聯想，外傳可以省掉龐大去化經費，事實上，這場風災廢棄物預計耗費最多錢的是土石磚瓦後續去化，但現場約20萬噸土石磚瓦並沒有燒掉，並非如外界所揣測。

隨著明天可望滅火，環保局也說，接下來就要開始進場整理場地，至於燃燒的廢棄物也都泡在水裡，接下來也不會有灰燼四散的問題。

