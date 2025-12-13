影/情侶吵架竟趴「鐵支路」險遭輾 涉公共危險下場慘了

桃園國際路平交道及鐵軌區昨（12日）下午發生一對男女闖入鐵軌爭吵，民眾目擊立即通報，所幸沒釀大禍，不過造成至少4車次誤點。鐵路警察對此表示，兩人已觸犯公共危險罪，將追查該情侶身分到案說明。

一對情侶在鐵軌區爭吵。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）

事情發生於12日下午4時許，一對情侶在台鐵縱貫線K059+865國際路平交道附近爭吵，2人拉扯闖入鐵軌區，女方情緒激動，甚至趴在鐵軌上方翻滾，男方則是不斷安撫。有網友錄下當時畫面上傳至Threads，只見女子趴在鐵軌區，男子則想把女子拉起，當下一旁還有列車經過，險些輾過2人，場面險象環生。

2人在鐵軌爭執被民眾見狀，立即按下緊急按鈕通報，事件發生後，桃園警分局中路派出所警察趕往現場，結果這對男女早已不見蹤影。

對此，台鐵證實有一對男女侵入平交道，當下隨即將該路段限速慢行，並請鐵路警察查看。鐵路警察表示，2人闖入軌道涉嫌刑法第184條公共危險罪，將追查這對情侶身分，全案調查後函送桃園地檢署偵辦。

