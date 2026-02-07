影/情侶檔租套房當毒窟 警攻堅逮人音箱內找到軍火

新北市警方破獲一處毒品分裝場，一對情侶檔在板橋租下一間套房當作據點，警方接獲情資後昨日前往攻堅查緝，當茶查獲大量毒品，還在喇叭音響內起獲槍枝與子彈依法送辦。

警方攻堅板橋一處套房查獲5名嫌犯。（圖／翻攝畫面）

新北市海山分局警方日前接獲情資，掌握轄區板橋區陽明街上一間出租套房出入分子複雜，疑為分裝毒品據點，經專案小組蒐證完備後向新北地院申請搜索票，昨日出動保安警察大隊霹靂小組執行攻堅搜索行動。

警方查獲大量各式毒品與原料。（圖／翻攝畫面）

警方衝入現場查獲主嫌張男（46歲）、女友許女（46歲）等5人，同時查扣依托咪酯原料、菸油成品及半成品共300公克、依托咪酯煙彈11顆、毒品安非他命及海洛因13包共200公克，以及其他製毒、分裝工具。

警方在音響內找到槍枝與子彈。（圖／翻攝畫面）

警方查扣2把手槍30發子彈。（圖／翻攝畫面）

警方仔細搜索還在陳男機車車廂內發現一個手提喇叭音響，拆開起獲手槍2把、子彈30顆，全案詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。

