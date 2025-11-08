影／想念的滋味！彰化名店阿泉爌肉飯、阿璋肉圓恢復供應 饕客排長龍

自台中爆發非洲豬瘟後，全台禁宰禁運豬隻15天，昨天禁令解除，以溫體豬為主要食材的彰化各爌肉飯及肉圓店，今天上午紛紛重新營業，知名「阿璋肉圓」店外大排長龍。記者劉明岩／攝影

自台中爆發非洲豬瘟後，全台禁宰禁運豬隻15天，昨天禁令解除，以溫體豬為主要食材的彰化各爌肉飯及肉圓店，今天上午紛紛重新營業，知名的「阿泉爌肉」及「阿璋肉圓」等名店，顧客更是大排長龍，顧客都說，「等了好久，總算又吃這美好的滋味」。

曾獲第一屆500碗獲7碗最高榮譽的彰化「阿泉爌肉」，為因應禁令期間沒溫體豬供應窘境，改賣滷雞腿飯，在解禁後，今天早上6點起恢復供應爌肉飯，很多死忠顧客在店門還沒開，就前往排隊。

「阿泉爌肉」老闆謝泊宏說，豬肉是國人很重要食材，爆發非洲豬瘟後，政府發布禁宰及禁運， 對業者及民眾都影響很大，幸好在政府努力下，非洲豬瘟得以控制，僅15天就解禁，重新恢復正常。

謝泊宏說，為因應大批湧來的顧客，今年備貨比以往多了兩成，希望滿足顧客的需求；至於管制期間改賣的雞腿飯，沒想到一砲而紅，吸引另類客群，但仍維持每天80份雞腿飯，將成為顧客另一選項。

也曾獲500碗榮譽肯定的彰化「阿璋肉圓」，共暫停營業12天，隨著政府宣布解禁，今天上午9時起重新營業，湧來大批顧客。 「阿璋肉圓」老闆施明裕說，為了慶祝禁令解除，平時外帶10顆送1顆，今天特別加碼，外帶買10顆送2顆，讓大家「開心」一下，還給顧客原汁原味的「阿璋肉圓」。

有數位來自台北的旅客說，「阿璋肉圓」是「那些年我們一起追的女孩」電影的拍攝地點之一，今天特別前來朝聖，也發現還有劇照，十分開心，由於店方今天又有外帶10顆送2顆的好康，就買了10顆回去與家人分享。

