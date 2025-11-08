影／想念的滋味！彰化名店阿泉爌肉飯、阿璋肉圓恢復供應 饕客排長龍
自台中爆發非洲豬瘟後，全台禁宰禁運豬隻15天，昨天禁令解除，以溫體豬為主要食材的彰化各爌肉飯及肉圓店，今天上午紛紛重新營業，知名的「阿泉爌肉」及「阿璋肉圓」等名店，顧客更是大排長龍，顧客都說，「等了好久，總算又吃這美好的滋味」。
曾獲第一屆500碗獲7碗最高榮譽的彰化「阿泉爌肉」，為因應禁令期間沒溫體豬供應窘境，改賣滷雞腿飯，在解禁後，今天早上6點起恢復供應爌肉飯，很多死忠顧客在店門還沒開，就前往排隊。
「阿泉爌肉」老闆謝泊宏說，豬肉是國人很重要食材，爆發非洲豬瘟後，政府發布禁宰及禁運， 對業者及民眾都影響很大，幸好在政府努力下，非洲豬瘟得以控制，僅15天就解禁，重新恢復正常。
謝泊宏說，為因應大批湧來的顧客，今年備貨比以往多了兩成，希望滿足顧客的需求；至於管制期間改賣的雞腿飯，沒想到一砲而紅，吸引另類客群，但仍維持每天80份雞腿飯，將成為顧客另一選項。
也曾獲500碗榮譽肯定的彰化「阿璋肉圓」，共暫停營業12天，隨著政府宣布解禁，今天上午9時起重新營業，湧來大批顧客。 「阿璋肉圓」老闆施明裕說，為了慶祝禁令解除，平時外帶10顆送1顆，今天特別加碼，外帶買10顆送2顆，讓大家「開心」一下，還給顧客原汁原味的「阿璋肉圓」。
有數位來自台北的旅客說，「阿璋肉圓」是「那些年我們一起追的女孩」電影的拍攝地點之一，今天特別前來朝聖，也發現還有劇照，十分開心，由於店方今天又有外帶10顆送2顆的好康，就買了10顆回去與家人分享。
其他人也在看
彰化肉香回來了！阿泉爌肉飯、阿璋與阿三肉圓同天重磅復出 人潮炸裂全為這一味
根據《中國時報》與《ETtoday新聞雲》報導指出，豬隻禁宰令期間，這些強調使用每日現宰溫體豬肉的在地老店被迫暫停主力商品，僅以雞腿飯或暫停營業因應，但隨著活豬恢復拍賣與屠宰，業者迅速調貨復工。今日一早，《阿泉爌肉飯》於清晨7點營業前已有顧客提前排隊，老闆施泊宏...CTWANT ・ 12 小時前
彰化肉圓重磅回歸 阿璋買十送二、北斗肉圓生備貨增2成
美味肉圓回歸！受豬隻禁宰令影響，彰化聞名的美食肉圓在沒溫體豬肉供應下，只能被迫休息，隨著禁宰令解除，肉圓業者喜迎回歸，阿璋肉圓為此推出今日限定外帶買十送二優惠回饋消費者，北斗肉圓生也提高備貨量2成，因應可能增加的購買人潮。中時新聞網 ・ 12 小時前
北市傳統市場溫體豬一早賣光光 攤商沒補貼怨：蔣萬安要一視同仁
歷經非洲豬瘟防疫期15天「禁宰、禁運」令，台北傳統市場今（8）日上午開賣溫體豬，市場銷售一空，不到11點不少豬肉攤商、炸紅糟肉的小吃攤，通通賣光光。福德市場豬肉攤林老闆表示，經歷疫情後開賣首日的買氣很好，豬肉價格略有浮動，但是沒有大漲，自家豬肉平均一斤快要120元，和疫情前差不多，不過真的要請「蔣萬自由時報 ・ 14 小時前
鳳凰颱風來勢洶洶! 東石蚵農"固定棚架"盼減少災損
南部中心／綜合報導鳳凰颱風持續朝台灣逼近，往返東港和小琉球的船班，11月10日將提早在下午收班，11日、12日全面停航，在嘉義東石的蚵農，已經提前把蚵棚拖回，並把港邊的棚架固定好，就是希望減少颱風災損。民視 ・ 7 小時前
防檢署：動植物檢疫物入境檢疫 不因用途數量豁免
（中央社記者吳欣紜台北8日電）雲林縣縣長張麗善日前指出，民眾輸入國外食品供自用，只要6公斤或1000美元以下可規避食品查驗，防檢署今天說，國外輸入動植物檢疫物都是同樣檢疫規範，不因用途數量豁免。中央社 ・ 17 小時前
連晨翔學生時期「跳過八家將」 感受過橫著走的氣場
章廣辰在《舊金山美容院》中飾演楊晴和楊銘威的弟弟，長期不被爸爸重視，上面又被哥哥姐姐壓著，他很難在家族事業中有所表現，不過他透過拯救即將熄燈的門市，證明自己擁有接班集團的能力，好兄弟連晨翔則與他裡應外合，化身在Yahoo娛樂訊息 ・ 9 小時前
豬肉攤「禁宰令」損失慘重 陳瑩、莊瑞隆赴市場提醒：每攤能領3萬補助
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導台中爆出首件非洲豬瘟案例，農業部下令全台豬隻禁宰禁運15天，防止疫情擴散，禁令於7日正式解除，但已造成傳統市場攤商短期...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
蕭美琴IPAC峰會演講 引國際關注！賴清德發聲了
蕭美琴IPAC峰會演講 引國際關注！賴清德發聲了EBC東森新聞 ・ 10 小時前
曾寶儀忙完金鐘秒想放假！ 自曝推掉工作「只想出國放空」
被問到接下來的工作計畫，曾寶儀坦言：「最近只想放假，主持完金鐘隔天就想出國，很多工作都推掉了，為了好友港節才留到今天。」至於《我們回家吧》第四季何時開拍？她回應：「先休息一下。」而對於爸爸曾志偉是否會繼續參與《夜市王》第二季？她笑說：「如果邀請他，我一定...CTWANT ・ 12 小時前
強勢回歸！彰化爌肉飯、肉圓今同步開賣 饕客擠爆狂吃解饞
強勢回歸！非洲豬瘟疫情清零活豬解禁，彰化市全國知名的阿璋肉圓、阿泉爌肉飯等排隊名店今天（8日）同步開賣，一早就有大批饕客排隊搶買肉圓、爌肉飯，大口大口吃著豬肉餡料的美食，滿足的說「15天沒豬肉可吃都快憋壞了」，甚至有顧客「報復性消費」，一口氣點3碗爌肉飯大口狂吃解饞。自由時報 ・ 16 小時前
